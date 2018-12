Weiter im Höhenrausch

Im Spitzenspiel der Handball-Badenliga setzte sich die TSG Eintracht Plankstadt mit 33:30 (14:12) bei der SG Heidelsheim/Helmsheim durch. Es war der vierte Erfolg in Serie für den Aufsteiger, der nun – nach Minuspunkten gerechnet – gemeinsam mit dem HC Neuenbürg auf dem zweiten Rang steht. Und bei den Schwarzwäldern ist Plankstadt nun am Samstag als nächstes gefordert.

Dabei waren die Gastgeber besser in die Partie gestartet: Zwar erzielte Plankstadt den ersten Treffer des Abends, hatte dann aber die folgenden sieben Minuten Ladehemmung (4:1/7.). TSG-Eintracht-Coach Niels Eichhorn zog früh seine Grüne Karte, der Drei-Tore-Rückstand blieb aber bis in die 25. Minute hinein bestehen. Immerhin kam die TSG Eintracht nun aber nach und nach offensiv besser ins Spiel, auch begünstigt durch vier Zeitstrafen, die sich die Gastgeber in der ersten Halbzeit einfingen.

Dann zog auch SG-Trainer Sandro Catak seine Auszeitkarte. Dieses Timeout fünf Minuten vor der Pause ging aber kräftig nach hinten los: Plankstadt startete, angeführt von Julian Maier und Maximilian Denne, einen 6:0-Lauf und stellte dadurch den bisherigen Verlauf ein wenig auf den Kopf.

Der zweite Durchgang glich im Prinzip dem ersten: Die Bruchsaler kamen besser aus der Kabine und erarbeiteten sich schnell den Ausgleich (17:17/35.), legten wenig später dann auch vor (20:19/41.). Plankstadt hielt nach dieser starken Phase der Hausherren aber sehr gut dagegen, konterte durch Dario Tokur und Dominic Stadler und gab die Führung bis zum Ende nicht mehr ab.

Nach zwei Treffern von Timo Munz innerhalb von 13 Sekunden betrug der Vorsprung der TSG Eintracht zum ersten Mal vier Tore (23:27/50.), und nach der zweiten Auszeit der SG legte Stadler sogar noch nach (23:28/51.). Heidelsheim/Helmsheim versuchte alles, gab sich nicht geschlagen, aber an diesem Tag hatten die Gäste immer die bessere Antwort parat.

Mit diesem Sieg hat Plankstadt ein absolutes Topteam der Badenliga geschlagen und setzt sich immer mehr in der Spitzengruppe fest. Besonders die Art und Weise, wie die TSG Eintracht die Partie bestritten hat, beeindruckt und zeigt, wie gefestigt die Mannschaft zurzeit ist.

TSG Eintracht: Treiber, Bodenseh; Pristl (2), Maier (6), Skasik, Tokur (5), Koffeman (1), Munz (6), Großhans, Verclas, Stadler (5), Denne (8/2), Kemptner. nt

