Weiterer Rückschlag für RKG

Die Reise ins kleine Wiesental zur WKG Weitenau-Wieslet bot für die RKG Reilingen/Hockenheim am 14. Kampftag der Ringen-Regionalliga die Möglichkeit, sich nach der hohen Heimpleite gegen den ASV Schorndorf zu rehabilitieren. Doch das Team von Wolfgang Laier konnte nicht an seine Spitzenleistungen anknüpfen und hatte zudem mit dem kurzfristigen Ausfall von Robin Laier (71 Kilo Greco) zu kämpfen. Die RKG verlor ein bis zum letzten Kampf offenes Duell mit 13:16. Gegen die stark aufgestellten Südbadener fehlte zudem die letzte Konsequenz in vielen Aktionen. Die RKG bleibt allerdings weiter Tabellenführer, steht aber aufgrund des auf einen Punkt geschrumpften Vorsprungs in den letzten vier Kämpfen im Rennen um die Meisterschaft unter Druck.

Der Abend begann mit einem starken Auftritt von Daniel Layer (57 Kilo Greco), der gegen Svetlin Shindov zwar mit 4:5 verlor, jedoch aufgrund Shindovs Passivität in sechs Minuten keinen Punkt zugesprochen bekam. Der Bulgare ging in der zweiten Kampfhälfte fast nur noch rückwärts und hatte letztendlich Glück mit den Entscheidungen des Mattenrichters. Ähnlich ging es weiter: Ali Azimzada (130 Kilo Freistil) konnte den Kampf mit 18:10 für sich entscheiden. Sein Gegner Marcus Mickein stellte zum Ende des Duells hin jede Aktion ein und ließ sich im Clinch nur noch auf die Knie fallen. Auch hier griff der Schiedsrichter nicht konsequent durch, womit ein höherer Sieg Azimzadas nicht mehr zu erreichen war. Igor Chichioi (61 Kilo Freistil) hatte dann wie erwartet keine Probleme mit Max Tröndlin und gewann technisch überlegen. Dann holten sich die Gastgeber noch die letzten beiden Kämpfe vor der Pause. Evgenij Titovski (98 Kilo Greco) war gegen Michael Herzog über zehn Kilo leichter und verlor auch aufgrund seiner körperlichen Unterlegenheit seinen zweiten Kampf in diesem Jahr mit 11:5. Dann musste noch Laier-Ersatz Paul Rothausky (66 Kilo Greco) einen „Vierer“ gegen Simon Dürr abgeben. Der Pausenstand von 7:7 ließ eine enge zweite Hälfte erwarten, in der wohl jeder einzelne Punkt kampfentscheidend sein könnte.

Entscheidung im letzten Kampf

Thilo Dicker (86 Kilo Freistil) ließ die RKG dann verheißungsvoll in Halbzeit zwei starten. Technisch fein, unter anderem mit einigen schönen Würfen, gewann Dicker mit 21:5 und holte vier Punkte für die Gäste. Kevin Schellin (71 Kilo Freistil) hatte dann mit Zorhab Ohanian einen absoluten Siegringer vor der Brust, der sich in diesem Jahr nur Igor Chichioi geschlagen geben musste. Schellin zeigte sich dem Franzosen ebenbürtig und musste bei seiner 4:8-Niederlage ebenfalls mit strittigen Entscheidungen des Unparteiischen leben. Schon jetzt war klar, dass der letzte Kampf des Abends die Entscheidung bringen würde. Zuvor musste Ludwig Weiß in der Klasse bis 80 Kilo Greco gegen WKG-Topmann Jonas Dürr antreten. Das RKG-Talent bewies große Moral, hielt zu Kampfbeginn sehr gut mit und ging sogar zwischenzeitlich in Führung. Am Ende hieß es jedoch 19:3 für Dürr.

Im Weltergewicht (75 Kilo) des klassischen Stils ging Christian „Itze“ Schöfer angeschlagen in den Kampf gegen Stefan Kilchling. Entsprechend musste der Reilinger Publikumsliebling auf seine letzten Kraftreserven zurückgreifen und kam nicht über einen 6:0-Sieg hinaus, um Robin Keck mit etwas Rückenwind in den letzten Kampf zu schicken. Mit einem 13:13 war die Spannung im zehnten Kampf denkbar groß. Keck, der gegen Kronenberger vor zwei Jahren noch mit 10:1 gewinnen konnte, erwischte keinen guten Tag. Mit 10:2 ging der Sieg an die Gastgeber und somit blieben die Punkte im kleinen Wiesental.

Die RKG hat ein knallhartes Restprogramm vor sich: Im Heimkampf wartet nun AB Aichhalden. hef

