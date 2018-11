Weiteres Topspiel zum Hinrundenabschluss

Nach dem Sieg gegen Alt Heidelberg folgt für den deutschen Meister SG BW/GH Plankstadt gleich das nächste Topspiel. Frisch Auf Leimen, im Vorjahr Bundesliga-Dritter, ist durch die Heidelberger Niederlage auf Platz zwei vorgerückt und fordert morgen (14 Uhr, Olympiahalle Nußloch) den Tabellenführer heraus. Es ist bereits der Abschluss der Hinrunde, im alten Jahr finden dann noch zwei Partien der Rückrunde statt.

„Gewinnen werden auf alle Fälle die Zuschauer, es werden sicherlich einige tolle Ergebnisse zu bestaunen sein“, wirbt Leimens Spielerin und Sportwartin Carmen Nimis-Nießner für das Gipfeltreffen. Die Leimenerinnen wollen versuchen, den Tabellenführer zu stürzen und die Liga spannend zu halten. Bei einem Plankstädter Sieg hätte der Meister vier Punkte Vorsprung, und das wäre schon eine kleine Vorentscheidung. Die einzige Niederlage kassierte Frisch Auf bei Alt Heidelberg. Leimen ist die einzige Mannschaft, die zu Hause schon mal in die Nähe von 3000 Kegeln gespielt hat. Gut möglich, dass der Sieger morgen ein Ergebnis über 2900 erzielen muss.

Potenzial für Auswärtssieg

„Die sind zu Hause noch unbesiegt, das wollen wir am Sonntag ändern“, sagte Plankstadts Startspielerin Yvonne Schränkler. Aber sie weiß, dass sich der Gegner zu Hause von Spiel zu Spiel gesteigert hat und gegen den Tabellenführer noch einmal einen draufsetzen möchte. „Wir haben aber das Potenzial, um die Punkte entführen zu können und werde alles geben, diese heimstarke Mannschaft zu schlagen“, so Schränkler. Im Vorjahr verlor ihr Team am letzten Spieltag in Leimen, da stand die Meisterschaft allerdings schon fest.

Der DSKC Eppelheim muss morgen um 13 Uhr bei Vizemeister KF Obernburg antreten. Dort mussten sich die Eppelheimerinnen im Vorjahr klar geschlagen geben. Allerdings ist Obernburg durch den Ausfall von Bianca Schneider nicht mehr so stark und konnte nur zwei von vier Heimspielen gewinnen. Beide Teams sind nach acht Spieltagen mit ausgeglichenem Punktekonto Tabellennachbarn. DSKC-Spielerin Ulrike Hindenburg ist nach dem Sieg gegen Hemsbach optimistisch. „Wir haben am vergangenen Spieltag bewiesen, dass wir in guter Verfassung sind. Auch wenn wir erst einmal auswärts punkteten, wollen wir in Obernburg die nächsten Punkte einfahren und in der Tabelle weiter nach oben klettern.“ mra

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.11.2018