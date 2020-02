Weiterhin im Keller

Eine ernüchternde, deutlich ausgefallene 21:29 (10:17)-Niederlage gegen die TSG Wiesloch musste das Handball-Badenliga-Team der HSG St. Leon/Reilingen am Samstag in der Fritz-Mannherz-Halle hinnehmen. Nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel war die TSG auch im Rückspiel eine Nummer zu groß für das teilweise recht desolat wirkende HSG-Team. Gerade aufgrund der prekären Tabellensituation hätte man eine engagiertere HSG-Mannschaft erwarten dürfen.

Gründe für diese doch in dieser Höhe unerwartete Niederlage gibt es viele. Da ist zum einen das riesige Verletzungspech, das die HSG doch äußerst schmerzlich getroffen hat und das nicht zu kompensieren ist. Allein fünf Stammspieler standen dem HSG-Team wegen Verletzung oder Krankheit nicht zur Verfügung. Diese Ausfälle trafen die Gastgeber schwer und waren auch Grund für das teilweise zerfahrene Spiel.

Vieles bleibt Stückwerk

Zum anderen präsentierte sich ein Team, in dessen Spiel aufgrund der neuen Zusammenstellung vieles Stückwerk blieb. Das Verständnis und die Abstimmung untereinander fehlten, ebenso wie die nötige Struktur und Durchschlagskraft in der Offensive in vielen Phasen der Begegnung nicht vorhanden waren.

Fehlender Druck aus dem Rückraum, der so gut wie keine Akzente setzen konnte, eine eher suboptimale Wurfausbeute und sehr begrenzte spielerische Mittel waren zu wenig, um die gegnerische Abwehr vor Probleme zu stellen.

Auch die Defensive der HSG wirkte oft unsortiert. Kein aggressives aktives Eingreifen und erhebliche Nachlässigkeiten im Defensivverhalten taten ihr Übriges, um es den Gästen recht einfach zu machen, ihr effektives Spiel durchzuziehen. Ein kurzzeitiges Aufbäumen der HSG versiegte schnell wieder und man war dann nur noch bemüht, die Niederlage in Grenzen zu halten.

Trainer Jonathan Winter meinte nach dem Spiel: „Die erste Halbzeit konnte man vergessen, es war schlichtweg katastrophal. Die zweite Hälfte war etwas stabiler, aber es fehlte der Spielwitz, es wurde kein Druck auf die Abwehr der Gäste entwickelt. Eine verdiente Niederlage.“

HSG: Jacobs, Gutland; Benetti (1), Bujdos (1), Hühn (1), Menger (6), Decker (6/5), Bahr (1), Kief (1), Antl (4), Becker, O. Schmitt, Brenzinger. krau

