Weltflair in Reilingen

In Sandhausen machen sich die Mathematiker ans Werk und ein Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen steht im Allstar-Team der Oberliga – die Schlagzeilen des 19. Mai 2015 und 2010 sind vorrangig positiver Natur und wir rufen Erinnerungen ins Gedächtnis.

19. Mai 2015: Nach dem Punktabzug und der Niederlage gegen Düsseldorf ist der SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga in eine prekäre Lage geschlittert. Die Rechenspiele haben begonnen. Um sich der größten Sorgen zu entledigen, benötigt der SVS einen Sieg gegen den VfL Bochum. Das Spiel endet zwar torlos, dennoch feiern die Schwarz-Weißen den Klassenerhalt.

Feiern durften auch die Reiter des Teams Baden-Württemberg beim Fahrturnier in Reilingen – und zwar gleich fünffach. Obendrein gelingt Lokalmatador Dominique Stadler die Fahrt auf den fünften Platz im Geländefahren. Wenige Kilometer weiter präsentieren sich die Leichtathletik-Talente der DJK Hockenheim in herausragender Verfassung bei den Staffelmeisterschaften. Aus einer geschlossen starken Mannschaftsleistung sticht Anna Janyska heraus. Herausgestochen ist auch Jan Triebskorn. Der Linkshänder der HG trifft in der abgelaufenen Oberliga-Runde 206-Mal in 28 Partien und wird ins Allstar-Team berufen. Abstimmen durften die Trainer der 16 Clubs, die dabei nicht die Spieler ihrer eigenen Mannschaft wählen durften. Zudem ist das Schiedsrichter-Bruderpaar Maximilian/Jonathan Winter befördert worden. Fortan dürfen die beiden Schwetzinger Partien der 3. Handball-Liga pfeifen.

19. Mai 2010: Die Fußball-Nationalmannschaft von Honduras bereitet sich in Reilingen auf die anstehende Weltmeisterschaft vor. Dort testet sie gegen die U19 vom FC-Astoria Walldorf. Außerdem gibt Peter Kumpf ein ausführliches Aufstiegsinterview. Der Trainer der Spvgg 06 Ketsch zeigt sich von der Leistung seiner Mannschaft beeindruckt und freut sich auf das Abenteuer in der Landesliga. Mit Unterbrechungen spielten die Ketscher dort viele Jahre und auch jetzt gehören sie dem Teilnehmerfeld noch an. mjw

