Dank des torlosen Remis gegen Lindenhof behält der FK Srbija die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga. Für die Teams aus dem Einzugsgebiet dieser Zeitung gab’s Niederlagen, nur der FV 08 holte einen Punkt.

Turanspor – Hockenheim 1:1 (1:0)

Fussball-Kreisliga 1. FC Turanspor – FV Hockenheim 1:1 Tore: ... Fussball-Kreisliga 1. FC Turanspor – FV Hockenheim 1:1 Tore: 1:0 Cetiner (31., Strafstoß), 1:1 Hirsch (80.). Beste Spieler: Cakmak, Beyazal – J. Maier. SC Ol. Neulußheim – SG Hemsbach 1:4 Tore: 0:1 Njie (8.), 0:2 Abdelkader (10.), 1:2 Schwaab (24.), 1:3 Njie (25.), 1:4 Abdelkadern(90.). Beste Spieler: Keine Angaben. TSG Lützelsachsen – SC 08 Reilingen 3:1 Tore: 1:0 Malchow (18.), 2:0 Spahn (57.), 2:1 Rittmaier (65.), 3:1 M. Schröder (69.). Karten: Gelb-Rot für Scott (TSG, 31.) wg. Foulspiels, Rot für Kneis (SCR, 31.) wegen Beleidigung, Gelb-Rot für S. Schröder (TSG, 90.) wegen Foulspiels. Beste Spieler: Malchow – Gutierrez.

In der ersten Hälfte dominierte der 1. FC Turanspor, hätte zur Pause 2:0 führen können und die Partie nach 90 Minuten auch gewinnen müssen, machte aber nichts aus seinen Chancen. Zwar kam der FV 08 Hockenheim nach dem Wechsel besser ins Spiel, kreierte aber wenig klare Chancen. Der glückliche Ausgleich fiel durch einen Strafstoß.

Lützelsachsen – Reilingen 3:1 (1:0)

Die von Beginn an dominierende TSG Lützelsachsen hätte die Partie frühzeitig in trockene Tücher bringen können, traf aber nur einmal vor der Pause. Nach dem Wechsel fand der SC Reilingen besser in Spiel, kam aber nur zum Anschluss.