Wenn der Plan nicht klappt

In der Fernsehserie „A-Team“ gehört es zu den besten Szenen, wenn Chef Hannibal den Satz von sich gibt: „Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert“. Doch Adrian Fuladdjusch, der Trainer des Handball-Drittligisten TSG Ketsch II konnte sich nur in den ersten zehn Minuten des Spiels beim starken Aufsteiger HSG Würm an diesem Satz erfreuen. Am Ende verloren die Junior-Bären 26:30 (9:16).

Schon Tage vor der Partie hatte er in zahlreichen Videobeobachtungen den Gegner analysiert und sich einen Plan zurechtgelegt. Seine Junior-Bären setzten dies in den ersten Minuten glänzend um und gingen verdient mit 7:6 in Führung. Doch dann vergaßen seine Spielerinnen das vorher Eingeübte. Würm befreite sich vom Ketscher Angriffsdruck und begann, sich abzusetzen. Auch nach einer Auszeit konnte die junge Mannschaft die Vorgaben nicht mehr umsetzen. Schon zur Halbzeit war das Vorhaben, in Würm zu punkten, in weite Ferne gerückt. Und nach der Halbzeit hatten die Ketscherinnen den „Wildkatzen“ nicht mehr viel entgegenzusetzen.

Erst eine Viertelstunde vor Spielende, nachdem Fuladdjusch fast alles versucht hatte, um wieder Ordnung in das Bären-Spiel zu bringen, erinnerte sich die Mannschaft wieder an den „Fahrplan“. Die Junior-Bären holten Tor um Tor auf, aber am Ende reichte die Zeit nicht mehr, um etwas Zählbares aus München mitzunehmen. Mit 30:26 wurden die Junioren ordentlich gestutzt und Ketsch muss aufpassen, um nicht den Anschluss in dieser verrückten Liga zu verlieren.

Enttäuschtes Fazit

„Wir sind enttäuscht und niedergeschlagen. Es gilt jetzt, nach drei Niederlagen, nicht alles schlechtzureden, aber die Aufgaben in den nächsten Wochen werden nicht leichter“, zog Fuladdjusch enttäuscht das Fazit.

Ketsch II: Rüttinger; Köhler (5), Hinzmann (3), Puhr (1), Widmaier (3), Büßecker, Goudarzi (3), Bühl (4), Berg (1), Völker (6), Vay. zg

