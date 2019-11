Wer bleibt dem VKC Eppelheim auf den Fersen?

Der Dämpfer von Aschaffenburg hat bei Frei Holz Plankstadt Spuren hinterlassen. Sportwart Andreas Tippl sprach nach der hohen Niederlage nicht mehr vom Kampf um die deutsche Meisterschaft oder dem angestrebten Treppchenplatz in der Bundesliga der Sportkegler.

Mit Recht, denn die zweite Saisonniederlage hat die Ausgangsposition verschlechtert, zudem muss abgewartet werden, wie sich die Verletzung von Tippl (kleines Bild)weiter entwickelt. Ein Ausfall des Leistungsträgers wäre für den derzeitigen Tabellenzweiten nur schwer zu verkraften. „Es gilt, die Niederlage schnellstmöglich abzuhaken und den ganzen Fokus auf das kommende Wochenende zu legen“, sagte Rainer Nord, der noch den ganzen November ausfallen wird, vor der Topbegegnung gegen den punktgleichen Tabellendritten Rot-Weiß Sandhausen (Samstag, 15.30 Uhr, Mehrzweckhalle).

Hoffnung auf hochklassige Partie

Das wird vermutlich eine hochklassige Partie, denn Sandhausen mag die Bahnen sehr und hat schon öfters in Plankstadt gewonnen. „Rot-Weiß ist bei uns stets für sehr hohe Ergebnisse gut“, meinte Nord. Auch Daniel Zirnstein hat eine hohe Meinung vom nächsten Gegner. „Ich schätze die ähnlich stark ein wie den VKC Eppelheim“, sagte Zirnstein. Jens Petri erwartet „ein Spiel auf Augenhöhe“ und hofft, dass das Team an die bisherigen Heimergebnisse (im Schnitt 6176 Kegel) anknüpfen kann.

Im Vorjahr siegte Rot-Weiß mit 6173:5933 (mit 1130 Kegeln von René Zesewitz), davor mit 6147:5889 (mit 1116 Kegeln von Christian Cunow). Trainer Boris Butzbach wird sein Team entsprechend heiß machen, um im Verfolgerduell bestehen zu können.

Kuhardt kommt in Classic-Arena

Bereits am Freitagabend (19 Uhr, Classic Arena) hat Spitzenreiter VKC Eppelheim den KSV Kuhardt zu Gast. Die Pfälzer sind nicht mehr so stark wie in der vergangenen Saison, haben nach einem holprigen Start jedoch gezeigt, dass sie zu hohen Ergebnissen fähig sind. Gegen Haibach gelangen 6104 Kegel.

Die „Pfälzer Fraktion“ im Eppelheimer Trikot – Tobias Lacher und Jürgen Cartharius stammen von dort – wird besonders heiß auf dieses Duell sein. „Mit Kuhardt kommt eine Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist, aber wir werden alles daran setzen, um die Punkte zu Hause zu behalten“, blickte Jürgen Cartharius voraus. Die Pfälzer bringen in der Regel eine Menge Fans mit. „Wir freuen uns auf eine tolle Kulisse am Freitagabend“, sagte Gunther Dittkuhn.

Dass der Heimnimbus – als letztes Team gewann 2015 Olympia Mörfelden in Eppelheim – gehalten werden soll, ist klar. Auswärts sind die Kuhardter nicht so erfolgreich, aber Akteure wie Markus Wingerter kommen auf den Eppelheimer Bahnen gut zurecht. Er kam mit 1138 Kegeln schon mal fast an den Bahnrekord von Tobias Lacher heran. Letztes Jahr verlor Kuhardt in Eppelheim mit 415 Kegeln Differenz sehr deutlich. bild: SKC

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.11.2019