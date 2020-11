Wer folgt beim SVS auf Uwe Koschinat?

Unmittelbar nach der Trennung von Uwe Koschinat stand das Telefon bei Mikayil Kabaca (Bild) nicht mehr still. „Die Berater versuchen, ihre Klienten anzubieten“, sagte der Sportliche Leiter des Fußball-Zweitligisten, der am Dienstag nach fünf sieglosen Spielen nacheinander die Reißleine gezogen hatte (wir berichteten).

Zweifellos hatte Koschinat in den vergangenen 70 Pflichtspielen einen ordentlichen Job abgeliefert. Der 49-Jährige tat dem Club auf und abseits des Platzes gut, doch die vierte Durststrecke in seiner Amtszeit war für die Verantwortlichen zu viel des Guten. Er verlor wohl auch an Ansehen in der Mannschaft, anders ist der „Like“ von Dana Diekmeier, Spielerfrau von Kapitän Dennis, auf Instagram zum Post der Trainerentlassung wohl nicht zu erklären.

Bis Samstag, 28. November, wenn der SVS auf den FC Erzgebirge Aue trifft, soll ein Nachfolger vorgestellt werden. Wir geben einen Überblick, welche Kandidaten aktuell auf dem Markt sind.

Michael Schiele

Der 42-Jährige führte die Würzburger Kickers in die 2. Bundesliga. Unmittelbar nach dem Aufstieg wurde Schiele, der in Heidenheim geboren wurde, mit der TSG 1899 Hoffenheim in Verbindung gebracht. Er entschied sich jedoch für einen Verbleib bei den Unterfranken, um dort nach nur drei Spieltagen gehen zu müssen.

Marco Wildersinn

Sechseinhalb Jahre war Marco Wildersinn Trainer der zweiten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim, ehe er im Oktober geschasst wurde. Ihm wurde ebenfalls der schwache Saisonstart in der Regionalliga zum Verhängnis. Wildersinn war am Ende nicht mehr zugetraut worden, dass er seinen Job so „außerordentlich“ wie noch in den Vorjahren fortführen würde.

Alois Schwartz

In Sandhausen wissen sie, was sie an Alois Schwartz haben und Alois Schwartz weiß, was er am SVS hat. Der ruhige Coach erlebte als Trainer seine wohl beste und beständigste Zeit am Hardtwald, allerdings ging er 2016 überraschend nach Nürnberg und ließ „enttäuschte“ SVS-Verantwortliche zurück. Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier erklärte inzwischen, dass Schwartz nicht zum engeren Kandidatenkreis gehöre.

Dimitrios Grammozis

In Darmstadt schlug Dimitiros Grammozis das Angebot einer Vertragsverlängerung aus. Die Hessen hatten die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Profi des 1. FC Kaiserslautern nur um ein Jahr ausdehnen wollen. Das war nicht im Sinne des Griechen, der sich dagegen entschied und seit der Sommerpause ohne Job dasteht.

Torsten Lieberknecht

Der Pfälzer war schon einmal ein Thema am Hardtwald, allerdings kam es damals nicht zu einer Einigung. Jetzt ist Lieberknecht seit seiner Entlassung beim MSV Duisburg arbeitssuchend. Klappt es im zweiten Anlauf, würde der SVS einen emotionsgeladenen Trainer bei sich begrüßen dürfen.

Stefan Kulovits/Gerhard Kleppinger

Das Duo leitet fortan das Training. Allerdings nur so lange, bis ein Nachfolger gefunden ist. Eine langfristige Lösung mit Kleppinger (Bild) und Kulovits gilt als höchst unwahrscheinlich, obwohl sie den Verein bestens kennen.

Christian Titz

Noch besser kennt Christian Titz die Region, denn der 49-Jährige kam in Mannheim auf die Welt. Er spielte beim FV 08 Hockenheim und später beim SV Sandhausen in der Jugend. Allerdings konnte er bei seinen höherklassigen Trainerstationen beim Hamburger SV und Rot-Weiß Essen keine bleibenden Eindrücke hinterlassen.

Tim Walter

Tim Walter lieferte bei Holstein Kiel ordentliche Arbeit ab und wechselte zur Saison 2019/20 zum VfB Stuttgart. Dort blieb es jedoch bei einem Intermezzo, denn im Dezember wurde er freigestellt. Der Pluspunkt, der für Walter spricht: Er kommt aus der Region, denn er wurde in Bruchsal geboren. Allerdings wurde er schon das eine oder andere Mal als arroganter Trainer dargestellt. Auch in Sandhausen hinterließ er bei einer Pressekonferenz keine guten Erinnerungen bei den Journalisten, als er die Medienrunde vorzeitig auflösen wollte. Er selbst sagte im Gespräch mit den Stuttgarter Nachrichten: „Die viel wichtigere Lehre, gerade aus meiner Zeit beim VfB, ist: Das sportliche Führungsteam muss perfekt zueinanderpassen, die Vorstellungen sollten sich idealerweise komplett decken. Wer mich verpflichtet, weiß sehr genau, was für einen Trainer er bekommt.“

Achim Beierlorzer

Bei Jahn Regensburg machte sich Beierlorzer einen Namen und empfahl sich für höhere Aufgaben. Allerdings konnte er weder beim 1. FC Köln noch beim FSV Mainz 05 die an ihn gestellten Ansprüche erfüllen. Außerdem wird der 52-Jährige vermutlich zu teuer sein.

Mister X

Namen wollte Kabaca nicht kommentieren, allerdings ließ er sich doch ein Anforderungsprofil entlocken: „Der neue Trainer soll ein anderer Typ sein. Er muss Energie bei den Spielern freisetzen. Jeder Coach hat seine Mentalität und wir werden mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten.“ Koschinat hatte damals niemand auf der Liste, als er verpflichtet wurde, und auch der Nachfolger muss nicht zwingend ein namhafter Coach sein.

