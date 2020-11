Von Maximilian Wendl

Viele Handballmannschaften aus der Frauen-Bundesliga gibt es nicht, die den Kurpfalz-Bären in der jüngeren Vergangenheit positiv in Erinnerung geblieben sind. Eine davon ist aber ganz sicher die HSG Bad Wildungen, denn in der Vorsaison feierte das Team aus Ketsch in der heimischen Neurotthalle den einzigen Saisonsieg gegen die Vipers (30:27).

„Das ist

...