Wer holt sich das Ticket?

Mit einem Feld aus 14 Mannschaften geht am Wochenende über zwei Turniertage das Martin-Schuhmacher-Gedächtnisturnier in Eppelheim über die Bühne. Dem Turniersieger winkt am Ende eine Wildcard für den Sparkassen-Cup in Ketsch (4./5. Januar) und damit die Eintrittskarte in den erlesenen Kreis eines hochkarätig besetzten Wettbewerbs.

In Gruppe A tritt der Gastgeber SG Eppelheim in Konkurrenz mit dem FC Arminia Ludwigshafen (Oberliga), dem FC Badenia St.Ilgen (Kreisliga), dem TSV Wieblingen II (Kreisliga) und dem FC Hochstätt Türkspor (A-Klasse). „Natürlich starten wir in unser Turnier, um es zu gewinnen“, hängt SGE-Trainer Daniel Mingrone die Messlatte hoch. „Dennoch ist in der Halle alles möglich und jeder kann jeden schlagen. Aus diesem Grund ist jeder Gegner ein schwerer Gegner, egal in welcher Klasse er spielt.“

Spannung ist geboten

Mit dem Landesligisten FC Victoria Bammental geht in Gruppe B ein Turnierfavorit an den Start, der nach dem 3:0-Endspielsieg vom Vorjahr gegen die SG Eppelheim zudem ihren Titel verteidigen möchte. Dieses Vorhaben streitig machen wollen in der Vorrunde die Landesligisten TSG Eintracht Plankstadt und SG Ziegelhausen/Peterstal sowie Kreisligist 1. FC Wiesloch und der Lokalmatador SG Eppelheim II aus der B-Klasse. Komplettiert wird das Feld in Gruppe C mit den Landesligisten DJK SV Phönix Schifferstadt, der SpVgg Neckarelz, dem VfL Kurpfalz Neckarau und dem FC Türkspor Mannheim. Spannender Hallenfußball dürfte im Capri-Sonne-Sportcenter garantiert sein, die insgesamt 213 Tore in 36 Spielen des Vorjahres (Toreschnitt von 5,9 Treffer pro Partie) sind eine vielversprechende Marke. wy

