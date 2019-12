Wer holt sich den Platz für Ketsch?

Die SG ASV/DJK Eppelheim startet zum Abschluss des Jahres ihre Hallenfußball-Veranstaltungen im Capri-Sonne-Sportcenter in Eppelheim. Im Vordergrund steht das 25. Martin-Schuhmacher-Gedächtnis-Turnier, das am Sonntag, 29. Dezember, und Montag, 30. Dezember, über die Bühne geht.

15 Mannschaften aus der näheren Umgebung kämpfen in drei Gruppen zu je fünf Mannschaften, um den begehrten Wanderpokal und wertvolle Sachpreise. Dem Turniersieger winkt zudem die Teilnahme am lukrativen Sparkassen-Cup, der am 3. und 4. Januar in der Ketscher Neurotthalle veranstaltet wird.

Viele Lokalderbys

Das Turnier in Eppelheim beginnt am Sonntag um 14 Uhr und am Montag um 17 Uhr. Folgende Mannschaften sind am Start: In der Gruppe A: FV Fortuna Kirchfelden DJK SV Phönix Schifferstadt, FC Hochstätt Türkspor, SV Enosis Mannheim, TSG Eintracht Plankstadt. In der Gruppe B: DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal, FC Türkspor Mannheim, FC Dossenheim, SpVgg Baiertal, SG ASV/DJK Eppelheim II und in der Gruppe C: FC Viktoria Bammental, SG ASV /DJK Eppelheim, ASC Neuenheim II, 1. FC Wiesloch sowie VfL Kurpfalz Neckarau.

E-Junioren und Alte Herren

Am Freitag, 3. Januar, ab 16 Uhr sind sieben E-Junioren Mannschaften am Start. Am Samstag, 4. Januar, kämpfen ab 16 Uhr 13 AH-Mannschaften um den Oldie -Cup und am Sonntag, 5. Januar, um 10 Uhr stehen sich zwölf A-Junioren Mannschaften gegenüber.

Die Eppelheimer Spielgemeinschaft lädt am Sonntag, 29. Dezember um 11.30 Uhr Sponsoren und Gönner des Vereins zum zünftigen Weißwurst-Frühstück ein. An allen Turniertagen ist für Bewirtung gesorgt. lof

