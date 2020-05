Wer jeden Tag etwas für sich tut, bleibt beweglich

4 Fotos ansehen Für das Training der unteren Bauchmuskulatur legen wir uns in Rückenlage, strecken die Beine senkrecht nach oben und lassen Kopf und Arme entspannt am Boden liegen. © Pfitzenmeier

„Wer rastet, der rostet“ ist Wolfgang Heiligenthals Motto. Darum hat er sich ein umfassendes Trainingsprogramm zur Kräftigung des ganzen Körpers überlegt – insbesondere für die Generation 50 plus. Hierfür benötigt ihr eine angenehme Unterlage, etwa einen Teppich oder Matte. Mit 13 Übungen, die im Video auf unserer Internetseite zu sehen sind, ist das Programm sehr ausführlich. Das Gute daran: Wirklich jeder Bereich wird gekräftigt. Ihr könnt euch auch nur einzelne Übungen aus dem Programm herauspicken. Wolfgangs Empfehlung: Jeden Tag etwas für sich tun – auch und gerade im Alter. Die Übungen können 20- bis 25-mal oder 60 Sekunden lang wiederholt werden. Gönnt euch dazwischen eine kleine Pause.

Erstes Beispiel (Übung 1 und 2): Für das Training der unteren Bauchmuskulatur legen wir uns in Rückenlage, strecken die Beine senkrecht nach oben und lassen Kopf und Arme entspannt am Boden liegen. Nun kommt die Kraft für die Bewegung aus der unteren Bauchmuskulatur, die das Becken vom Boden abheben lässt. Das Becken langsam und kraftvoll heben und senken. Der restliche Körper bleibt dabei stabil.

Zweites Beispiel (Übung 3 und 4): Wir drehen uns in die Bauchlage. Die Arme sind seitlich vom Körper, etwa auf Höhe der Schultern, am Boden ausgestreckt. Die Kraft, die wir für das Heben der Arme vom Boden benötigen, kommt aus dem Bereich des oberen Rückens. Wer es anspruchsvoll möchte, lässt die Arme, so gut es geht, gestreckt (langer Hebel) und hebt und senkt die Arme, ohne sie dabei am Boden abzulegen. Die einfachere Variante wären die gebeugten Arme (kurzer Hebel) und/oder ihr legt die Arme nach jedem Anheben kurz am Boden ab. kaba

