„Wer kann uns weiterhelfen?“

Otmar Schork ärgerte sich wie alle anderem Sandhäuser über den späten Ausgleichstreffer von Regensburg am Sonntag – und das passierte ja nicht zum ersten Mal. „Das war ein Spiegelbild der gesamten bisherigen Saison,“ meinte der Geschäftsführer Sport des SV Sandhausen gestern. Für ihn hat die Misere bereits am ersten Spieltag begonnen, als die Mannschaft nach einer 1:0-Führung im Hinspiel gegen Greuther Fürth noch mit 1:3 unterlegen war: „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Saison. 2018 war für uns wahrlich kein gutes Jahr.“

Das soll sich 2019 ändern. Schork ist optimistisch: „Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft in der Rückrunde die nötigen Punkte sammeln wird, um die Klasse zu halten. Was mich optimistisch stimmt, sind die Qualität und der Teamspirit. Jeder weiß, worauf es ankommt.“

Ob der Verein in der Winterpause personell nachlegen wird, darüber will sich Schork über die Weihnachtstage Gedanken machen. Dabei stellen sich grundsätzliche Fragen: „Was ist auf dem Markt? Wer kann uns sofort weiterhelfen?“ Eine Überlegung betrifft wohl die Innenverteidigung, denn die Rückkehr der verletzten Tim Kister und Tim Knipping ist ungewiss. Von einem gerüchteweise gehandelten Wechsel von Marcel Seegert in der Winterpause zurück zum SV Waldhof wusste Otmar Schork auch nichts: „Es gibt keine Anfrage.“ ali

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.12.2018