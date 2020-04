Wer möchte eine Rolle im Saisontrailer?

Die Corona-Krise trifft auch Sportvereine wie die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen hart. „Uns fehlen die Zuschauer- und Bewirtungseinnahmen von den Heimspielen. Auch einige unserer Sponsoren sind von der Krise stark betroffen“, wird Vorstandsmitglied Peter Knapp in einer Pressemitteilung zitiert. „Und wir haben in den vergangenen Monaten viele Initiativen gestartet, die auch zum Ziel hatten, unsere Unterstützer-Basis zu verbreitern. Viele Projekte liegen nun auf Eis“, ergänzt sein Kollege Michael Zipf.

Deshalb haben sich die HG-Handballer eine Aktion einfallen lassen: HG-Anhänger und Handballfans können in der neuen Saison bei den Heimspielen des Drittliga-Teams in der Schwetzinger Nordstadthalle immer in der ersten Reihe dabei sein: mit ihrem Namen und Konterfei auf der HG-Videowand. Für 23 Euro (die HG wird dieses Jahr 23 Jahre alt) kann man sich seinen Platz auf der LED-Wand sichern. Vor dem Anpfiff und in der Halbzeit jeder Partie der neuen Saison werden Name und (wenn gewünscht) ein persönliches Bild auf der Videowand erscheinen. Und als weiteres Highlight verlost die HG unter allen, die bis 31. Mai an der Aktion teilnehmen und Interesse haben, eine Gastrolle im Videotrailer für die kommenden Saison.

Geld soll in Jugendarbeit fließen

Unter dem Motto „Gemeinsam in der ersten Reihe: Abwehrkräfte stärken“ ruft die HG ihre Anhänger und alle Sport- und Handballinteressierten auf, bei dieser Solidaritätsaktion mitzumachen. Das über diese Aktion eingenommene Geld werde nicht in die Finanzierung des Drittliga-Kaders fließen. „Wir wollen die Grundlagen legen, um unsere Jugendarbeit zu intensivieren und unsere Bewegungsangebote in Kindergärten und Grundschulen auch in Zukunft anbieten zu können“, so Vorstandsmitglied Jochen Kühnle. „Schließlich ist Bewegung sehr wichtig, um unser Immunsystem zu stärken“, ergänzt der Sportliche Leiter und Mediziner Martin Schmitt. „Starke Abwehrkräfte werden uns allen in Zukunft helfen – auf dem Spielfeld genauso wie in der nächsten Krise.“ zg

