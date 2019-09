Wer schafft es ins Finale?

Für die Kreis-Pokal-Endrunde, die am Samstag, 7. September, in Reilingen durchgeführt wird, haben sich Handballerinnen der SG MTG/PSV Mannheim, HG Oftersheim/Schwetzingen, HSG St. Leon/Reilingen und des TV Schriesheim qualifiziert. Dieser Wettbewerb wird in Form eines Final Four ausgetragen. Die Sieger der beiden Halbfinals spielen gleich anschließend den Sieger heraus. Eine Prognose ist schwer, doch sollten sich nominell der Gastgeber und die HG für ein spannendes Finale qualifizieren. Allerdings tritt Oftersheim/Schwetzingen mit einer Mischung aus zweiter Mannschaft (1. Bezirksliga) und A-Jugend an. krau/mj

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.09.2019