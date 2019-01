„Werden alles in Waagschale werfen“

Für die Handball-Heimpartie der HG Oftersheim/Schwetzingen gegen den TV 1861 Erlangen-Bruck gibt es wohl keine zwei Ansichten. Auf der einen Seite eine fest im Mittelfeld der 3. Liga platzierte Mannschaft, dort der Neuling aus Franken, der sich im Trio der Schlusslichter bewegt. Somit sollte ein Erfolg eigentlich als Pflichtaufgabe angesehen werden.

Doch ungeachtet seines Tabellenranges (aktuell Vorletzter) hat der TVB bei seinen bisherigen Auswärtsauftritten den meisten seiner Gastgeber Schwierigkeiten bereitet. Häufig wurde er – wie auch im Hinspiel mit der HG – erst in der Schlussphase niedergerungen, gegen Stadtrivale Erlangen II sprang sogar eine Punkteteilung heraus. Der bayerische Meister hatte sich auch schon im Hinspiel als harte Nuss für Oftersheim/Schwetzingen erwiesen, die dann aber doch geknackt wurde (26:31).

Im Gegensatz zur HG, die sich in heimischen Hallen das nötige Rüstzeug in der Zwischenvorbereitung angeeignet hat, buchten die Brucker ein Trainingslager beim österreichischen Erstligisten Tirol in Schwaz (trainiert vom Erlanger Frank Bergemann) – und gerieten mitten die großen Schneefälle hinein, die lange Zeit die Medien beherrschten. Das Wetterchaos hatte die Gäste jedoch nicht stark beeinträchtigt. Für Oftersheim/Schwetzingens Co-Trainer Matthias Polifka gilt es indes, „nach der Pause wieder schnell in unseren Spielfluss zu finden. Wir wollen wieder an unsere letzten guten Leistungen vor Weihnachten anknüpfen“. Bloß die unnötigen Fehler, die mangelnde Cleverness, die in Großsachsen gegen Schluss noch zur Niederlage geführt hatten, sollen nicht wieder auftreten. „Schließlich wollen wir nicht nur gut spielen, sondern am Ende auch gewinnen.“

Zur genauen personellen Situation vermochte er noch nichts mitzuteilen. „Aber egal wie der Kader aussieht, wir werden alles in die Waagschale werfen, um beide Punkte zu behalten“, verspricht er dem Publikum einen weiteren Auftritt mit Leidenschaft. mj

