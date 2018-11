Weste soll weiß bleiben

Die Kurpfalz-Bären werden in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen als ungeschlagener Primus gejagt. Vor der Partie beim TV Beyeröhde-Wuppertal am Samstag um 18.45 Uhr sagt Trainerin Katrin Schneider: „Wir fahren mit großer Gelassenheit nach Wuppertal. Denn meine Mannschaft hat bisher bewiesen, dass sie auch in fremden Hallen bestehen kann. Natürlich brennen alle Gegner darauf, uns endlich eine Niederlage zuzufügen, doch wir werden alles daransetzen, unsere weiße Weste so lange wie möglich zu verteidigen.“

Die Gastgeber waren bis vor einer Woche ebenfalls noch ungeschlagen, ehe es Beyeröhde etwas unglücklich mit 26:27 in Nürtingen erwischte. Das angriffsstarke Team, das bislang im Schnitt über 30 Tore erzielte, hat nun gegen den Spitzenreiter aus Ketsch die Chance, wieder näher heranzurücken. Doch dieser hat gegen Mainz noch mehr an Selbstvertrauen gewonnen.

Erstaunliche Erfolgsquote

Nach zehn von insgesamt 30 Spielen zeigt die Spielstatistik der Bären erstaunliche Werte. Sportlicher Leiter Robert Becker: „Unsere Erfolgsquote im Angriff liegt weit über 50 Prozent, wobei die Tore fast ausnahmslos aus unserem Tempospiel heraus erzielt wurden. Und die Torerfolge verteilen sich sehr breit im Team, was uns schwer ausrechenbar macht.“ Aber auch großer Respekt ist vorhanden. „Beyeröhde hat ein sehr offensivstarkes Team, so dass unsere Abwehr enorm gefordert sein wird“, warnt Beckers Kollege Tom Löbich. Nicht nur Ramona Ruthenbeck, die derzeit mit 71 Toren auf Platz drei der Torschützenliste steht, ist zu beachten, denn Beyeröhde verfügt über einige torgefährliche Spielerinnen. ihb

