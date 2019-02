Wichtiger Schritt gelungen

Nach dem 34:27-(16:13)-Erfolg gegen den Aufsteiger aus Bayern, der HSG Würm-Mitte, kann TSG-Coach Adrian Fuladdjusch ganz beruhigt seinen Urlaub antreten. Seine Ketsch II hat einen ganz wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga getan. Doch es war ein hartes Stück Arbeit, ehe die HSG in die Knie gezwungen ward.

Der Gastegber zeigte von Beginn an eine hohe Effektivität in der Offensive, doch die Abwehr bekam in der ersten Spielhälfte den laufstarken und wurfkräftigen Angriff der HSG nicht in den Griff. Torfrau Katja Heinzmann war viel zu oft auf sich allein gestellt, um entsprechend ins Spiel zu kommen. Im Angriff war auf die Unbekümmertheit von Oßwald Verlass, die mit einer sehr hohen Erfolgsquote ihre Würfe im gegnerischen Tor platzierte und auch auf die erfahrene Theresa Köhler, die immer wieder die nötige Ruhe ins Spiel brachte. Beide erzielten zusammen 22 Treffer.

Obwohl sich Würm auch in der zweiten Halbzeit gegen die drohende Niederlage stemmte, zog die TSG entscheidend davon, und der hartnäckige Widerstand der Gäste bröckelte mehr und mehr. Doch erst wenige Minuten vor Spielende durfte sich Fuladdjusch endgültig auf Sonne und Strand freuen, es brannte nichts mehr an: „Zum dritten Mal zeigte meine Mannschaft eine sehr gute Abwehr und auch im Angriff ging es mit viel Spielfreude zu – das war ein wichtiger Sieg.“

TSG: Heinzmann, Rüttinger; Köhler (10/4), Marmodee (3), Puhr (1), Widmaier (2), Büßecker, Oßwald (12), Fabritz (3), Goudarzi, Bühl (2), Engelhardt (1), Völker, Lea Vay. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.02.2019