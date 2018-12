Woche für Woche ist es das gleiche Bild: Spieler des SV Sandhausen trotten mit gesenkten Häuptern in den Kabinentrakt. Immer wieder müssen sie sich nach ordentlichen Leistungen, aber nicht mit der erhofften Punktzahl der Presse stellen. Niedergeschlagen, wütend, traurig – die Emotionen gehen nur in eine Richtung.

Und auch auf der Tribüne kippt allmählich die Stimmung: Die Fans im Stehplatz-Block „A4“ rütteln energisch am Zaun. Auch hier stellen sich die Zweitliga-Fußballer des SVS nach dem Last-Minute-Schock gegen Jahn Regensburg (2:2/SZ berichtete) tapfer. Ändern können sie die Lage aber trotzdem nicht.

„Das fühlt sich gerade an wie ein Schlag in die Fresse. Dass wir momentan da stehen, wo wir stehen, kommt nicht von ungefähr. Das Spiel heute steht als Sinnbild der ganzen bisherigen Saison“, erklärt Kapitän Denis Linsmayer. Acht Pflichtspiele hat der SVS inzwischen nicht mehr gewonnen. Und unter Neu-Trainer Uwe Koschinat hat der SVS nur das Debüt des neuen Chefcoachs siegreich gestalten können.

Spielerisch haben die Schwarz-Weißen einen Schritt nach vorne gemacht, trotzdem fehlen die Ergebnisse. „Mir hat heute sehr gut gefallen, dass wichtige Spieler auf dem Platz enorm viel Verantwortung übernommen haben. Stellvertretend dafür steht Markus Karl, der in seiner Rolle ein ausgesprochen gutes Spiel absolviert hat“, hebt Koschinat das Positive hervor.

Karl-Auswechslung tut weh

Umso bitterer war es, dass Karl nach 80 Minuten aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden musste. Der Stabilisator weg, die Defensive löchriger. „Dass Markus kurz vor Schluss raus musste, war für uns ganz schlecht. Denn bis zu diesem Zeitpunkt stand unsere Abwehr in der Zentrale sicher. Trotzdem muss man so einen langen Ball verhindern“, fand SVS-Präsident Jürgen Machmeier. Fabian Schleusener hatte die Möglichkeit, den Spielstand auf 3:1 zu stellen – oder zumindest in Richtung Eckballfahne zu rennen, um Zeit herauszuholen.

Stattdessen schoss der Angreifer aufs Tor. Ein schwacher Abschluss, der zum Bumerang werden sollte: Regensburgs Schlussmann Philipp Pentke drosch die Kugel in die SVS-Hälfte und fand über Umwege Sargis Adamyan, der in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 einschoss. Zuvor hatte der Angreifer bereits zum 1:0 getroffen. Der SVS hatte zwar, dank der Treffer von Andrew Wooten und Philipp Förster, die Partie gedreht, doch am Ende reichte es wieder nicht zum Sieg.

Schneckenrennen um Ligaerhalt

Die Kurpfälzer können von Glück reden, dass auch die Konkurrenz derzeit nicht so spielt, als wolle sie unbedingt in der Liga bleiben. Es setzt sich also ein Schneckenrennen im Unterhaus fort. Daran wird auch das letzte Spiel des Kalenderjahres nichts mehr ändern.

Für den SVS geht es am Freitag, 21. Dezember, gegen Greuther Fürth (Spielbeginn ist um 18.30 Uhr) nur um einen Sieg. Die Zielsetzung ist für Geschäftsführer Schork klar: „Wir haben jetzt das nächste Heimspiel vor der Brust, das erste der Rückrunde. Gegen Fürth hat am ersten Spieltag die Misere angefangen und unser gesamter Fokus liegt nun auf diesem letzten Spiel 2018.“

Damals hatte der SV Sandhausen eine 1:0-Führung innerhalb von elf Minuten verspielt und mit 1:3 verloren. Eine Wiederholung dieses Verlaufs wünschen sich die SVS-Verantwortlichen nicht, wohl aber eine Wiederholung der Leistung gegen Regensburg – nur mit einem anderen Ergebnis und anderen Emotionen. mjw

