Nach vierwöchiger Pause wird es für Badenligist TV Brühl mit dem Spiel beim TSV Amicitia Viernheim (Sonntag 18 Uhr) wieder ernst. Der Gastgeber hat seine Schwächephase anscheinend überwunden und steht derzeit jenseits von gut und böse auf Platz 6. Der TVB, der im zuletzt ausgetragenen Heimspiel gegen Schriesheim eine doch etwas überraschende Niederlage erlitt, fährt nicht chancenlos nach Südhessen, muss allerdings aufpassen, die Viernheimerinnen nicht in ihr gewohntes Tempospiel kommen zu lassen. So geschehen auch im Hinspiel, als es in eigener Halle ein 22:29 zu verbuchen galt. Bei den Gästen, die für den Rest der Saison auf die verletzten Maike Röschel und Joceline Tomann verzichten müssen, wird sich herausstellen, ob sich die lange Pause als hilfreich oder als wenig zielführend erwiesen hat.

Es geht um den zweiten Platz

Eine Woche weniger hatte die HG Oftersheim/Schwetzingen Zeit sich zu regenerieren – und vorzubereiten. Sie wird analog zum HG-Männerteam bei der TSG Wiesloch vorstellig (Samstag, 17 Uhr). In diesem Duell geht es um den zweiten Rang hinter Spitzenreiter SG Nußloch. Die HG hat zwar nur einen Zähler weniger als ihr Gastgeber auf dem Konto, ist aber bei einem mehr ausgetragenen Spiel mit drei zusätzlichen Minuspunkten im Vergleich zu Wiesloch belastet. Für den Aufsteiger wäre ein Sieg in der Weinstadt allerdings nur ein Zubrot, eine Niederlage nicht sonderlich dramatisch. Aber soweit wollen es die Mädels nicht kommen lassen. mj/ako

