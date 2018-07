Anzeige

Die Athletin der MTG Mannheim erinnert sich an jenen Tag vor drei Jahren, als Alexander Rupp sie fragte, ob sie nicht mal einen Stab in die Hand nehmen wolle. „Mein kleiner Bruder Julian hat schon Stabhochsprung gemacht“, erzählt Jacqueline Otchere. Es gefiel ihr, „Stabhochsprung macht nicht jeder“. Bis dahin hatte sie bei Michael Germann und Rüdiger Harksen trainiert, Sprint und Weitsprung in erster Linie. Eine Schienbeinverletzung verhinderte, dass sie mit dem Sprintteam ins Trainingslager nach Südafrika fahren konnte. Ein Wink des Schicksals?

Zunächst verlief ihre Entwicklung im Stabhochsprung stockend. 2016 formulierte sie mit Alexander Rupp das Ziel, im folgenden Jahr konstant über vier Meter zu springen. Der Trainer hat einen großen Anteil am Erfolg, weil er sie ganz behutsam aufbaut. Er achtet auf viele Kleinigkeiten und will nicht zwingend den schnellen Erfolg. „Sie hat ein bis zwei Jahre gebraucht, um die grobe Technik zu erlernen“, erklärt Rupp. Er hält sie für ein „unglaubliches Bewegungstalent“, eine Steigerung von 89 Zentimetern in nur zwei Jahren habe er noch nie erlebt. „Jacqueline hat das, wofür viele ein halbes Stabhochspringerleben brauchen, in kürzester Zeit erlernt und trotzdem noch viel Luft nach oben.“

Nur zwölf Schritte Anlauf

Bis jetzt hat Otchere einen ungewöhnlich kurzen Anlauf von nur zwölf Schritten, die Spitzenspringerinnen haben meist 16. „Natürlich bedeuten mehr Schritte eine höhere Anlaufgeschwindigkeit und demnach auch potenziell eine größere Höhe, allerdings nur dann, wenn es technisch richtig umgesetzt werden kann“, erklärt Rupp. Das erfordert viel Training und viele Sprünge. Er setzt auf Behutsamkeit und einen langfristigen Plan. In den nächsten zwei Jahren solle der Anlauf schrittweise auf 16 verlängert werden, um deutlich höher springen zu können.

Mit der Athletin ist er sich da voll und ganz einig. „Tokio 2020 ist das große Ziel“, meint Jacqueline Otchere. Die ganz großen Höhen hat sie derzeit noch nicht im Kopf, beispielsweise die Weltrekordhöhe von Jelena Issinbajeva (5,06 m). Nun will die Plankstadterin erst einmal die EM in Berlin genießen. „Es sind meine ersten internationalen Meisterschaften, und dann auch noch im eigenen Land.“

Mit 13 Jahren war sie als Zuschauerin bei der WM 2009 im Olympiastadion und erlebte Usain Bolts Fabellauf über 100 Meter (Weltrekord in 9,58 Sekunden). Ihr Ziel ist es, am nächsten Dienstag die Qualifikation zu überstehen und im Finale „vielleicht Bestleistung zu springen.“ Dann wäre sie dem Himmel wieder ein Stückchen näher gekommen. Und das ausgerechnet in Berlin.

