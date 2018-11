Wie Spinne in Lauerdistanz

So, wie eine Spinne am Rande ihres Netzes auf Beute lauert, so befindet sich auch die SG Oftersheim in der Fußball-Kreisklasse A in derzeit noch weitgehend unbeachtetem Abstand zu den ersten beiden Plätzen in Schlagdistanz. Rang sechs heißt die derzeitige Ausbeute für den Klub.

„Wir haben gegen den TSV Neckarau (4:3) und den FC Hochstätt Türkspor (0:1) super Leistungen gezeigt. Jetzt gegen den MFC 08 Lindenhof II (1:0) war es grauenhaft, zum Abgewöhnen“, macht SGO-Trainer Andreas Bronner einen Trend fest: Gegen die Spitzenteams hui, gegen die Teams von unten pfui, könnte man zusammenfassen.

Kuriose Serie

Weiterhin hat sich in den vergangenen Wochen eine Serie entwickelt, die kurios, aber weitgehend bedeutungslos ist: In den letzten sechs Partien mit Beteiligung der Oftersheimer hat jeweils die Auswärtsmannschaft gewonnen. „Daraus lässt sich nichts ablesen, das ist jetzt gerade Zufall“, zieht auch Bronner aus dieser eigenartigen Statistik keinen Nährwert.

In den letzten drei Partien vor der Winterpause will Bronner mit seiner Mannschaft noch den einen oder anderen Platz gutmachen. „Zu Hause muss jetzt ein Sieg drin sein“, will er bereits am Sonntag mit seinem Team auf der Leiter klettern. Danach warten noch die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen und der SV Altlußheim. „Wenn wir sechs oder sieben Punkte holen, wäre das super.“

Mit zwei Neuzugängen, die eigentlich alte Bekannte sind, rechnet der SGO-Trainer in der Winterpause. Enrico Hoffmann und Jens Dohme mussten verletzt lange pausieren und greifen im Winter wieder an. „Das sind zwei Ausnahmespieler, die uns gleich verstärken werden“, so Bronner. Zuerst einmal muss aber die Pflichtaufgabe gegen das sieglose Schlusslicht Seckenheim gelöst werden. „Wir nehmen nichts auf die leichte Schulter. Wenn wir aber unsere Tugenden Kampf und Einsatzwillen einsetzen, werden wir uns durchsetzen“, sagt Andreas Bronner.

Auf den FV Brühl II wartet nach dem jüngsten 1:10-Debakel mit dem TSV Neckarau erneut ein torhungriger Gegner. Der KSC Schwetzingen will sich gegen SV Altlußheim durchsetzen, um in Lauerstellung zu bleiben. Ein Gradmesser über den Stand im Aufstiegsrennen ist die Aufgabe des SC Olympia Neulußheim gegen den VfR Mannheim II. Zu guter Letzt tritt der SV Rohrhof beim FC Viktoria Neckarhausen an. wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 15.11.2018