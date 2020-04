Wie wär’s mit etwas Wettkampfflair?

4 Fotos ansehen Baut einen Parcours auf - zum Beispiel mit Büchern oder - wenn ausreichend vorhanden - Toilettenpapierrollen. © Pfitzenmeier

Wie wär’s denn mal mit einer Challenge? Heute möchten wir euch ein paar Anregungen und Spielmöglichkeiten für Kinder oder mit Kindern geben. Dazu hat sich Reinhard Schenker tolle Ideen rund um den Ball und einen Parcours überlegt, den ihr im Wohnzimmer oder im Garten mit unterschiedlichen Gegenständen nachbauen könnt.

Bei dem Parcours könnt ihr zum Beispiel gegeneinander antreten – gegen die Eltern oder Geschwister. Reinhard hat sich Kollegen Ruben Müller als Gegner ins Boot geholt. Die beiden zeigen im Video auf unserer Internetseite, wie sie sich den Wettkampf vorstellen.

Zuerst: Baut euch zum Beispiel aus Büchern eine Slalomstrecke mit ausreichend Abstand zwischen den einzelnen Hindernissen auf. Dann überlegt, wie ihr diesen Parcours bewältigen möchtet.

Video Sport Fitness für zu Hause (12/30) - Kinder & Familie - 04:56 Reinhard Schenker und Ruben Müller, Experten der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, zeigen eine Ballspiel-Challenge, die für die gesamte Familie geeignet ist. Reinhard Schenker und Ruben Müller, Experten der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, zeigen eine Ballspiel-Challenge, die für die gesamte Familie geeignet ist.

Erste Übung (Bilder 1 und 2): Ihr könnt im „Spinnengang“ rückwärts auf den Händen und Füßen um die Hindernisse laufen und dabei noch ein Buch auf dem Kopf balancieren. Oder ihr balanciert ein Ei auf einem Löffel um die Hindernisse. Wer als erstes wieder am Start ist, hat den Durchgang gewonnen.

Zweite Übung (Bilder 3 und 4): Hierfür benötigt ihr einen Ball. Stellt euch mit gegrätschten Beinen auf, haltet den Ball zwischen den Beinen in den Händen. Eine Hand ist dabei vor, die andere hinter den Beinen. Jetzt werft ihr den Ball in die Luft, wechselt schnell mit den Armen die Seiten und fangt den Ball wieder auf, bevor er den Boden berührt. Dafür habt ihr 60 Sekunden Zeit. Zählt, wie viele Bälle ohne Bodenkontakt ihr gefangen habt. Dann ist Aufgabenwechsel. Gewinner ist, wer in der gleichen Zeit die meisten gefangene Bälle verzeichnen kann. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 13.04.2020