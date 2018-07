Anzeige

Mandeckung ausgenutzt

Da sich Zähringen im Spiel zuvor gegen Fellbach durchgesetzt hatte (26.25), war die HG aber noch nicht am Ziel. In der Partie gegen den Ausrichter musste mindestens ein Unentschieden her. Bereits in Hälfte eins zeigten die Badener, dass sie für klare Verhältnisse sorgen wollten. Aber die Schwaben ließen sich nicht abschütteln (9:9). Den besseren Start nach der Pause hatte dann der Gast. Schnell setzte sich die HG ab (12:9). Der SVR hielt kurz dagegen (12:11), musste dann aber dem hohen Tempo der Partie Tribut zollen. Um dem Spiel noch eine Wende zu geben stellte Fellbach seine Abwehr auf Manndeckung um, was der HG in die Karten spielte, die letztlich mit 25:16 gewann.

HG: Röhling, Berghoffer; Angermann, Beisel, Clarius, Grausam, Haase, Keller, Kern, Nasgowitz, Po-lifka, Schlafmann, Thüre, Trunk, E. Zipf, N. Zipf. mj

