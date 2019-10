Wieder kein Derbysieg: Reilingen verspielt 2:0

Die TSG Eintracht Plankstadt hat ein dickes Ausrufezeichen gesetzt: Sie gewann in Friedrichsfeld 7:0. Das Fußball-Kreisligaderby zwischen dem FV 08 Hockenheim und dem SC 08 Reilingen ging knapp an die Rennstädter.

FV 08 Hockenheim – SC 08 Reilingen 3:2 (0:2)

Der Alptraum hält an: Seit 2017 haben die Reilinger in Hockenheim nicht mehr gewonnen. Aber nicht nur das: Mittlerweile hat der FV 08 die vergangenen fünf Spiele für sich entschieden. Diesmal waren die Reilinger aber ganz nahe dran: Sarjo Fofana (15.) und Spielertrainer Patrick Rittmaier (23.) brachten die Gäste mit 2:0 in Führung, aber nach der Pause entschied der Unparteiische Uwe Klotz gleich zwei Mal auf Strafstoß für die Rennstädter. Und zwei Mal behielt Benjamin Marx, der zuvor jeweils selbst gefoult wurde, die Nerven. Hockenheim war in einem rassigen Nachbarschaftsduell – insgesamt gab es zehn Gelbe Karten – am Ende der glücklichere Sieger: Vincenzo Strazzeri markierte in der 85. Minute den umjubelten Siegtreffer vor 350 Zuschauern. „Der Rückstand war unglücklich, wir hatten mehr Ballbesitz. Wir haben aber nie den Glauben verloren und verdient gewonnen“, fand FV-Trainer Kay Gerwig.

FC Germ. Friedrichsfeld – TSG Eintracht Plankstadt 0:7 (0:3)

Plankstadt bestätigte von Anfang an die guten Leistungen der Vorwochen, in denen man teilweise unglücklich verloren hatte. Schon in der siebten Minute gingen die Gäste durch Pietro Riccio in Führung. Siar Cakmak erhöhte nur sechs Minuten später auf 2:0. Von den eigentlich favorisierten Friedrichsfeldern war überhaupt nichts zu sehen. Dementsprechend war auch der dritte Treffer durch Christopher Ries absolut verdient (35.). Nach der Halbzeitpause waren die Gastgeber gewillt, Wiedergutmachung zu betreiben. Außer ein paar Mini-Chancen bekamen sie jedoch nichts zustande. Als die Germania dann noch offensiver agierte, konterten die Plankstadter gnadenlos und stellten durch Cakmak (77.), Yankuba Jammeh (80.), Ali Hanbas (85.) und Christopher Ries (90.) auf 0:7. Für die junge Plankstadter Mannschaft ein großer Erfolg. „Wir entwickeln uns Woche für Woche weiter“, sagte Trainer Heinz Beneke: „Wenn meine Mannschaft ihre Chancen immer so verwerten würde, dann stünden wir weiter oben. Wir genießen diesen Moment auf Wolke sieben.“ mjw

