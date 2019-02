Wieder kein glückliches Ende für HSV

Auswärtsspiele sind nicht die Stärke des HSV Hockenheim, das hat der bisherige Saisonverlauf gezeigt. Diese Badenliga-Partie fand jedoch auf neutralem Boden statt, denn Friedrichsfeld musste ins benachbarte Edingen ausweichen. Trotzdem verloren die Rennstädter 20:21 (5:11).

„Wir haben in der ersten Hälfte nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, die 30 Minuten nach der Pause reichten dann nicht mehr, um etwas Zählbares mitzunehmen. Ob das alles am fehlenden Harz lag, sei mal dahingestellt“, ließ HSV-Trainer Admir Kalabic offen.

Die Gäste mussten auf die in der Vorwoche noch so gut aufgelegten Rouven Müller (Knieverletzung) und Felix Gubernatis (erkrankt) verzichten, dafür stand Torhüter Lukas Peter wieder zur Verfügung. In einer Begegnung, die von vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten geprägt war, gestaltete sich der Spielbeginn zunächst ausgeglichen, ehe sich die Hausherren langsam absetzten (6:3/15.). Viele Tore des TVF resultierten allerdings aus Siebenmeter-Treffern oder Kontern, denn beide Mannschaften taten sich im Positionsspiel schwer. Friedrichsfeld schaffte es aber immer wieder, seinen Kreisläufer in Szene zu setzen, der meist nur durch ein Foul zu stoppen war. Die daraus resultierenden Strafwürfe wurden eiskalt genutzt. Der HSV dagegen agierte in der Abwehr zu passiv und im Angriff ideenlos und ohne Zug zum Tor. Auch die Umstellung auf eine 5-1 Formation brachte in der Defensive nicht den gewünschten Erfolg. Zur Pause blieb die magere Ausbeute von gerade einmal fünf Treffern.

Nie aufgegeben

Danach zunächst das gleiche Bild, früh sah sich Kalabic gezwungen, die Auszeit zu nehmen (36.). Ab jetzt wurde mit dem siebten Feldspieler agiert, die Offensive erarbeitete sich die notwendigen Lücken und kam so endlich auch zu Toren. Entweder setzten sich die Rückraumschützen Erles, Gans und Leibnitz durch oder Rechtsaußen Hoffmann wurde in Szene gesetzt. Auch in der Abwehr agierten die Gäste jetzt deutlich konzentrierter, was den TVF zu teils unvorbereiteten Abschlüssen zwang. Dabei zeichnete sich immer öfter auch Robbie Sowden im Tor aus (18:15). Doch anstatt auf zwei Treffer Differenz heranzukommen wurde der Ball vertändelt, was der Hausherr postwendend bestrafte. Der HSV gab sich aber nicht auf (21:20/59.). Bei eigenem Ballbesitz bestand die Chance, im finalen Angriff eventuell noch für das kleine Wunder zu sorgen, aber der Wurf aus der zweiten Reihe fand nicht mehr sein Ziel.

Abteilungsleiter Stefan Kögel meinte: „Wir müssen es endlich schaffen, unser Potenzial über 60 Minuten abzurufen. Ansonsten wird es gegen jeden Gegner schwer zu punkten. Und das ist dringend notwendig, wenn wir Hardheim auf Distanz halten wollen.“

HSV: Sowden, Peter; Hoffmann (3 Tore), Rech, Ziegler, Anschütz (2), Leibnitz (3/1), Fischer, Kraut, Gans (2), Diehm (2), Erles (4), Kalabic (4/4). sk

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.02.2019