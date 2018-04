Anzeige

Der TV Brühl hat endgültig den Weg in die Handball-Landesliga geschafft. Mit dem haushohen 36:16 (17:10)-Sieg bei der HG Oftersheim/Schwetzingen III gehört die 1. Kreisliga für die Gäste der Vergangenheit an. Zeitzeugen berichten glaubwürdig, es wäre der erste Aufstieg in die Landesliga seit 39 Jahren.

Durch die am Vortag erlittenen Punktverluste von Plankstadt II und Oberflockenbach stand die Meisterschaft bereits vor Spielbeginn fest. Brühl war bereits im Feiermodus, nahm die Begegnung vor großer Anhängerschar aber trotzdem noch einmal ernst, obwohl es am Ausgang kaum einen Zweifel gab.

Die HG mit ihren begrenzten personellen und spielerischen Mitteln war den Brühlern zwar in allen Belangen unterlegen, kämpfte aber wacker bis zum Schluss und verlieh der Partie damit einen würdigen Rahmen. Sie war allerdings von Beginn an chancenlos (0:4, 4:6, 5:11, 9:17).