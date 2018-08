Wieder Spektakel bei den Stars?

Ein wegweisendes Spiel steht am morgigen Sonntag, 19 Uhr, für die Rhein-Neckar-Stars in der Eishockey-Regionalliga-Südwest auf dem Programm: Mit dem EHC Freiburg kommt ein direkter Tabellennachbar ins Eppelheimer Icehouse, der versuchen wird, mit einem Erfolg an den Stars vorbeizuziehen.

Auch Stars-Trainer Volker Laub sieht in der Partie eine gewisse Brisanz und will sich aus diesem

...