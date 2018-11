Wiedererstarkter TVE landet Kantersieg in Pforzheim

Die Niederlage der Vorwoche gegen Dossenheim wurmte die Eppelheimer Verbandsliga-Handballer noch immer und so fuhren sie wild entschlossen zur TGS II nach Pforzheim, um wieder auf die Siegesstraße zurückzukehren. Dass dieses Vorhaben mit einem deklassierenden 35:23 (19:11) belohnt würde, ist wahrlich nicht zu erwarten gewesen.

Aber von Anfang an wurde deutlich, dass die junge Pforzheimer Mannschaft auf ein routiniertes Eppelheimer Team stieß, das die gut angesetzten Angriffsaktionen der Gastgeber oft schon im Ansatz unterband. Nur mangelhaft vorbereitete Würfe wurden eine sichere Beute des ausgezeichnet disponierten Martin Kriechbaum im Tor.

Und im Angriff lief es wie am Schnürchen, im Nu stand es 0:5 und als der pfeilschnelle Domenic Sauer seinen zweiten Konter zum 3:8 eingenetzt hatte, nahm TGS-Trainer und Ex-Weltmeister Andrej Klimovets in der 10. Minute seine Auszeit. Die fruchtete aber wenig, näher als auf vier Tore (8:12, 10:14) kam sein Team nicht heran. Auf der Gegenseite wechselten die Eppelheimer „Jugendkraft“ ein: Leon Dennhardt und Carsten Geier dankten es mit sehenswerten Treffern, wodurch der TVE fast schon vorentscheidend mit acht Toren Vorsprung in die Pause ging.

Das erwartete Aufbäumen der Hausherren nach Wiederanpfiff blieb aus, zu sicher stand die Abwehr um Abwehrorganisator Alexander Huckele und vorne gelangen immer wieder schön herausgespielte Tore. So wuchs der Vorsprung auf zehn Tore an (16:26) und schließlich wurde es zum Schaulaufen, dem der unverfroren auftrumpfende Dennhardt seinen Stempel aufdrückte. Hochzufrieden waren die Eppelheimer Trainer. „Bis auf kleine Abstimmungsprobleme hat die Abwehr hervorragend gearbeitet, sicher ein Schlüssel zum klaren Erfolg“, freute sich Sebastian Dürr.

TVE: Kriechbaum, Brendel; Sauer (3), Späth, Stotz (1/1), Huckele, Hofmann (2), Scheffzek (9), Marz (4), Hess (4/1), Geier (4/1), Stroh (1), Dennhardt (7). we

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.11.2018