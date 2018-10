Wiesloch niedergerungen

Mit einer hervorragenden kämpferischen Leistung zwangen Brühls Badenliga-Handballerinnen die TSG Wiesloch knapp mit 29:28 (12:17) in die Knie. Wobei dafür ein enormer Kraftakt gegen Ende vonnöten war.

Die Gäste begannen stürmisch während der offensive Abwehrverbund Brühls mehr als einmal vergeblich nach der richtigen Lösung vor allem gegen die Spielmacherinnen Johann Sauter und Pia Hilgenhaus suchte. Nicht unverdient lag Wiesloch lange vorne (11:17, 16:21, 20:25/42.). Erst nach sage und schreibe 50 Minuten ging der TVB beim 26:25 zum ersten Mal überhaupt in Führung. Ein satter 6:0-Lauf – teilweise in Unterzahl – hatte dies ermöglicht. Doch dann weitere bange Minuten, weil Brühl bis zum Abpfiff noch drei Strafzeiten überstehen musste. Keeperin Sandra Lauerwald war jetzt der Turm in der Schlacht und wehrte nicht nur ihren insgesamt vierten Strafwurf, sondern auch weitere Grußchancen der TSG glänzend ab. Nach dem 29:27 gelang Wiesloch erst Sekunden vor Schluss der Anschlusstreffer zum Endstand. Ein mitreißendes Spiel hatte einen etwas glücklichen Sieger gefunden.

Trainer Franz-Josef Höly war erleichtert: „Über die beiden Punkte können wir froh sein. In der ersten Halbzeit war die Deckung überhaupt nicht im Bilde. Nach der Pause haben wir den Kampf angenommen und in der Abwehr aggressiver gespielt. Das war zusammen mit der mannschaftlichen Geschlossenheit der Schlüssel zum Erfolg.“

TVB: Lauerwald, Zimmermann; Li. Bühn (7), Röllinghoff (8/1), Gross (1), Siebenlist, Henn, Pristl (1), Renkert (1), P. Lederer (10/6), Tomann (1), L. Patzschke, Le. Bühn. ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.10.2018