Wilhelm verlässt TSG

Der Blick ins Archiv könnte diesmal gegensätzlicher kaum sein: Auf der einen Seite gaben Spielerinnen und Vereine bekannt, in Zukunft getrennte Wege zu gehen, auf der anderen Seite gab es aber auch Vertragsverlängerungen zu vermelden.

17. April 2015: Während in Brühl das erste Freiluft-Reitturnier der Saison in unserem Verbreitungsgebiet beginnt, trennen sich Christina Wilhelm und die TSG Ketsch. Die Handballerin, die von ihrem damaligen Trainer Marcus Gutsche mit dem unliebsamen Namen „Traktor“ getauft wurde, wechselt in ihre pfälzische Heimat nach Kandel. Der Spitzname kam übrigens nicht gut an, doch aufgrund ihrer kraftvollen Spielweise und ihres unbändigen Willens war er durchaus treffend gewählt.

Eine Verlängerung der Zusammenarbeit bahnte sich indes bei der TSG 1899 Hoffenheim an: Markus Gisdol unterschrieb unmittelbar vor dem Gipfel gegen den FC Bayern München einen neuen Vertrag. Diesen erfüllte er jedoch nicht: Im Oktober 2015 wurde er beurlaubt und das Spiel gegen den Rekordmeister verloren die Kraichgauer ebenfalls (0:2).

17. April 2010: Der Ketscher Zweitliga-Fußballer Timo Staffeldt wacht mit einem Lächeln im Gesicht auf. Einen Tag zuvor rettete er den Karlsruher SC mit einem Tor in der Schlussphase, das zum 2:2-Endstand gegen TuS Koblenz führte.

Zittern müssen dagegen die Tischtennisspieler des TTC Reilingen, die als Relegationsteilnehmer bereits vor dem Ende der regulären Verbandsliga-Saison feststehen. Und bei der TSG Ketsch II bricht die Mannschaft auseinander: Brunhilde Scheible, Astrid Wörner, Jasmin Löbich und Marei Jungnitsch deuten ihren Abschied an. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.04.2020