Keine Schlangen an den Eingangstüren der Neurotthalle, wegweisende Pfeile auf dem Boden und keine Tische oder Stühle im Foyer – das erste Heimspiel der Kurpfalz-Bären unter Corona-Bedingungen war ungewöhnlich. Das Konzept an sich hat sich aber bewährt, findet auch Trainer und Geschäftsführer Adrian Fuladdjusch: „Wir haben einen guten Job gemacht. Die Abstände auf den Tribünen konnte man gut erkennen und trotzdem war die Stimmung super. Alle Helfer im Verein, aber auch die Gemeinde, das Ordnungsamt und das Gesundheitsamt haben es möglich gemacht, dass hier wieder Handball vor Zuschauern gespielt werden kann.“

Dabei ist es doch ein wenig verwunderlich, dass sich die Spielerinnen 60 Minuten lang nichts schenken und in den harten Zweikämpfen auf Tuchfühlung gehen, dann aber nach der Schlusssirene sich nicht gegenseitig die Hände schütteln dürfen. Das ist von der Liga aber so vorgesehen.

Außerdem schauten ein paar Bären-Fans in die Röhre, die sich spontan auf den Weg gemacht hatten, um Karten für das Auftaktspiel gegen den Thüringer HC an der Abendkasse zu ergattern. Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Die Tickets können ausschließlich in der Woche vor dem Spiel sonntags und mittwochs im Internet reserviert werden. Anschließend erhalten die Käufer eine Mail mit weiteren Informationen. An der Halle angekommen wird Fieber gemessen und ein Lichtbildausweis verlangt. Ist alles in Ordnung, werden die Karten überreicht.

Unqualifizierte Kommentare

Punktuell besteht die Möglichkeit, sich in der Halle zusammenzusetzen. Wobei die Plätze ausgewiesen sind und die Fans meist von Ordnern zu ihren Sitzen begleitet werden. Die Bären-Verantwortlichen und allen voran Spieltagsorganisator Wolfgang Schwan haben mit Trennwänden und Wegweisern so gut Vorarbeit geleistet, dass im Grunde wenig schiefgehen konnte.

Für die Schiedsrichter dürfte die Leitung der Partie durch die geringere Anzahl an Zuschauern und die dadurch insgesamt leisere Atmosphäre jedoch schwieriger geworden sein. Denn die – zum Teil unqualifizierten – Kommentare des Publikums sind deutlich einfacher vernehmbar.

Für Geschäftsführer Adrian Fuladdjusch steht aber fest: „Wir freuen uns, dass es so gut geklappt hat und wir wieder unsere Zuschauer bei uns haben können. Jetzt freuen wir uns auf unseren nächsten Kracher daheim.“ Nach drei Auswärtsspielen treffen die Bären am Mittwoch, 7. Oktober, auf die SG BBM Bietigheim. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.09.2020