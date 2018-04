Anzeige

Morgen erneut gegen die „Füxxe“

Schon am morgigen Dienstag steht das nächste Spiel auf dem Programm (Anwurf: 15 Uhr). Der Gegner ist bekannt: Es kommt zum schnellen Wiedersehen mit den Füchsen. Die Partie in Berlin ist ein Nachholspiel. Schneider mahnt gegen ein Unterschätzen: „Wenn wir in dem Spiel wieder so viel Herz zeigen, dann kann das schon reichen. Wir haben unser Ziel, den zweiten Platz zu behaupten, im Blick und wir werden dafür alles tun.“ Und auch Löbich warnt: „Das wird ein ganz neues Spiel. Wir haben am eigenen Leib gemerkt, wie es laufen kann, wenn man nur mit 80 oder 90 Prozent ein Spiel angeht – dann reicht es in dieser Liga nicht.“ Die Akkus sollten bis dahin einigermaßen aufgeladen sein und nach dem Negativlauf wollen die Bären jetzt eine Siegesserie starten. Die Basis ist schon einmal gelegt. mjw

Kurpfalz-Bären: Stockhorst, Melching; Engelhardt (4), Fackel (8), Michels (4), Sommerrock (1), Michl, Marmodee (2), Eckhardt (3), Moser (3), Feiniler, Fabritz (1), Brand (2).

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 30.04.2018