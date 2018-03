„Wir sind in einer guten Ausgangslage“

Anzeige

Die Eisbären machen bei ihren Heimspielen immer wieder Aktionen. Jetzt steht ein ganz besonderes Spiel an, ist anlässlich dieser Partie wieder etwas geplant?

Drewniak: Nein, nicht wirklich. Aber in sportlicher Hinsicht auf jeden Fall: Das Spiel in Heilbronn war schon Werbung genug. Das war eines der besten Spiele, das ich in den vergangenen vier Jahren gesehen habe. Wir sind alle aufgeregt und total gespannt. Wir werden in Sachen Fanartikel ein bisschen was machen – da gibt es spezielle Playoff-Preise. Die Werbetrommel wird gerührt.

Sind die Emotionen denn wieder heruntergekocht, nachdem es in Heilbronn nach der Schlusssirene noch eine Massenschlägerei gab?

Drewniak: Auf jeden Fall. Es waren zwar unschöne Szenen, aber wir sind von den Strafen her ja glimpflich davongekommen. Das ist schon überschaubar und Heilbronn hat es da härter getroffen. Von daher ist alles gut, am Sonntag geht es bei null wieder los.

In personeller Hinsicht sieht es auch gut aus?

Drewniak: Absolut. Bis auf Sven Jacobaschke, der sich eine Sperre eingehandelt hat, sind wir komplett. Man weiß nie, was noch passiert. Aber ich bin guter Dinge, dass wir in Bestbesetzung ins Spiel gehen können.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.02.2018