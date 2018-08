„Wir sind nicht der Favorit“

Das Manko der abgelaufenen Saison in der 3. Handball-Liga Süd haben die Verantwortlichen der HG Oftersheim/Schwetzingen erkannt: Die Mannschaft von Trainer Holger Löhr hat in der heimischen Nordstadthalle zu viele Punkte hergeschenkt – insgesamt acht Mal ging sie als Verlierer vom Feld. Und das will sie – diesmal in der Oststaffel – ändern. Doch das geht an diesem Wochenende noch nicht, denn zum Auftakt müssen die Kurpfälzer auswärts ran. Die MSG Groß-Bieberau/Modau bittet morgen Abend, um 19 Uhr zum Eröffnungstanz.

Wenn der Coach an die erste Begegnung denkt, dann wirkt er zwar etwas besorgt, aber auch entspannt. Das ist beachtlich, denn Löhrs HG plagen große personelle Sorgen. Das ist bei einem Trainingsbesuch auf den ersten Blick gar nicht so offensichtlich, denn bei der Ansprache des Übungsleiters stehen alle Spieler um den Mittelkreis versammelt. Doch nach den Begrüßungsworten verabschieden sich die vielen angeschlagenen Spieler wie Lukas Sauer (Schulter-OP), Alexander Kubitschek (Zerrung) und Co. in Richtung Tribüne. Aber die Lädierten bleiben während des Trainings da.

Toller Teamgeist

Die HG offenbart vor dem Auftakt einen hervorragenden Teamgeist. Auf der Platte ist der Kreis der Teilnehmer jedoch stark geschrumpft. Stellt sich dadurch die Anfangsformation von selbst auf? „Ich habe sie schon im Kopf“, bestätigt Löhr, „wir haben sicher die eine oder andere Alternative, aber wahrscheinlich werden wir die meiste Zeit mit acht Spielern agieren.“ Ein großer Vorteil ist sicherlich das Mitwirken von Daniel Hideg. Der Rückraumspieler – normalerweise bei den Eulen Ludwigshafen unter Vertrag – besitzt ein Zweitspielrecht bei der HG und erhält vom Bundesligisten die Freigabe.

Hideg trainiert unter der Woche bei den Pfälzern und hat somit verpasst, wie Löhr das Pensum „etwas heruntergefahren“ hat. Der Fokus lag in der Abschlusswoche auf dem taktischen Bereich. Aber Löhr – und das zeichnet den 48-Jährigen aus – legt ohnehin größeren Wert auf das Auftreten seiner Mannschaft. Den Gegner hat er zwar im Video analysiert, doch dem Pokalspiel der Falken gegen Erlangen misst er nicht zu große Bedeutung bei: „Da kann man ein bisschen was vom Spielsystem erkennen, aber vom Prinzip her ist die Partie gar nicht so aussagekräftig.“ Dennoch: Wie die HG auch (26:28 gegen Heilbronn-Horkheimer, wir berichteten), ist Groß-Bieberau/Modau in der ersten Runde des Pokalwettbewerbs ausgeschieden. Bei der 18:38-Klatsche war die MSG chancenlos.

„Wichtig wird sein, dass wir wissen, was wir können. Und dann fahren wir da entspannt hin. Wir sind nicht der Favorit, aber verstecken müssen wir uns auch nicht“, ist Löhr optimistisch, dass die HG zum Auftakt dem personellen Engpass trotzen wird. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.08.2018