„Wir werden powern müssen“

Die Kurpfalz-Bären empfangen in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen morgen um 18 Uhr die Mannschaft des 1. FSV Mainz 05.

Seit der Heimniederlage gegen den Top-Titelfavoriten aus Buchholz/Rosengarten haben die Mainzer vier Siege hintereinander eingefahren. Zuletzt gab es einen sehr überzeugenden Erfolg in Herrenberg, und jetzt brennt das Team von Trainer Thomas Zeitz darauf, dem Spitzenreiter die erste Niederlage beizubringen.

Im ersten Pflichtspiel der Saison, in der ersten Pokalrunde Anfang September, gab es für Ketsch die bislang einzige Niederlage einzustecken – wohlgemerkt gegen den kommenden Widersacher aus Mainz. Und damals hatten die Rheinhessen noch nicht einmal ihre beste Formation auf dem Spielfeld, da sowohl Elisa Burkholder und Larissa Platen nicht zur Verfügung standen.

In Herrenberg trumpfte Elisa Burkholder nicht nur mit ihren spielerischen Qualitäten auf, sondern drängte sich auch als neunfache Torschützin an die Spitze der Aufmerksamkeit. Auch die neu verpflichteten Hanne van Rossum und Larissa Platen (ehemals Bensheim) waren mit sechs respektive drei Treffern erfolgreich. Dazu kommen die beiden Großtalente Paulina Golla und Alica Soffel, die außergewöhnlich durchschlagskräftige und wurfgewaltige Spielerinnen sind. Da wird auf die Bären-Abwehr mit Sicherheit Schwerstarbeit zukommen.

Schneider voller Hochachtung

Die Ketscher Trainerin Katrin Schneider ist voller Hochachtung und traut Mainz in dieser Saison einen absoluten Spitzenplatz zu: „Das Team ist individuell enorm stark besetzt und hat in dieser Saison auch im Kollektiv an Qualität zugelegt. Da reicht es nicht aus, nur phasenweise auf der Höhe zu sein, sondern wir werden 60 Minuten powern müssen, um dieses Spiel erfolgreich bestehen zu können.“

Die Bären-Fans fiebern der Partie entgegen, da Mainz in den vergangenen Jahren immer ein hartnäckiger Gegner war. Andreas Thiel, Vorsitzender der Frauen-Bundesliga, hat seinen Besuch zugesagt. Er ist auch unter dem Beinamen „Hexer“ bekannt wegen seiner außergewöhnlichen Reflexe im Tor. ihb/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018