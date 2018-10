Wird es eine perfekte Hinrunde?

Das Tabellenbild der Ringen-Regionalliga sieht momentan recht eindeutig aus. Mit unglaublichen 14:0 Punkten steht die RKG Reilingen/Hockenheim ungeschlagen auf Platz eins und kann eine so nicht erwartete perfekte Hinrunde abschließen. Dazu fehlen noch zwei Siege. Den ersten hiervon möchten die Reilinger am heutigen Samstag (20 Uhr) beim letzten Auswärtskampf im südbadischen Hofstetten einfahren.

Der KSV Hofstetten, der als Aufsteiger und südbadischer Oberliga-Meister eine bisher sehr ordentliche Saison mit einem Punkteverhältnis von 7:7 ringt, kann trotz seiner Außenseiterrolle eine schwere Hürde für die RKG werden. Das von Mario Allgaier trainierte Team dominierte im letzten Jahr die Oberliga nach Belieben und gab in der ganzen Runde keinen einzigen Punkt ab.

In diesem Jahr zeigen sich die Athleten Hofstettens eine Liga höher in guter Verfassung und unternahmen zuletzt mit dem Sieg beim TuS Adelhausen II einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt. Mit Mehmed Hasan (57 Kilo Freistil) haben die Südbadener einen bisher ungeschlagenen Topscorer in ihren Reihen. Hinzu kommen mit dem jungen Patrick Neumaier (86 Kilo Greco) und dem Schwergewichtler Julian Neumaier zwei starke Athleten in den höheren Gewichtsklassen.

Chichioi wieder fit

Für die RKG, die wieder mit einem vollen Fanbus anreisen wird, wird es mit Sicherheit kein einfacher Kampf werden. Nichtsdestotrotz ist sie als Tabellenführer klarer Favorit. Der wieder fitte Igor Chichioi hat schon am letzten Kampftag bewiesen, dass seine kurzzeitige Verletzung ihn nicht in seiner Form beeinträchtigt hat. Er ist bisher genauso ungeschlagen wie auch Evgenij Titovski (86 Kilo Freistil), der gegen das Hofstettener Talent Patrick Neumaier seinen fünften Sieg feiern möchte. Greco Spezialist Robin Laier (71 Kilo) musste gegen den SRC Viernheim seine erste Niederlage seit November 2017 hinnehmen. Am Samstag dürfte er wieder Favorit sein und möchte eine neue Serie starten.

Die RKG will sich aber durch einen angestrebten achten Sieg das nötige Selbstbewusstsein für den Spitzenkracher gegen den KSV Schriesheim (Zweiter mit 11:3 Punkten) holen. hef

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018