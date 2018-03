Anzeige

Die Frauenfußball-Landesliga-Kleinfeld Baden-Nord startet in ihre Rückrunde – und mitten drin ist das Team der SG ASV/DJK Eppelheim, das nach der Hinrunde punktgleich mit Spitzenreiter VfB Gartenstadt an der Tabellenspitze steht.

Für die ambitionierte Eppelheimer Mannschaft um Kapitän Linda Uchlier geht es in den ersten Spielen gegen Tabellennachbar RW Rheinau am Sonntag und eine Woche später gegen die DJK Handschuhsheim darum, gut in den Spielrhythmus zu kommen: „Wir wollen in der Rückrunde genauso schönen und erfolgreichen Fußball zeigen wie in der Hinrunde“, verdeutlicht die Kapitänin. Mit acht Siegen aus zehn Spielen und einer geschlossenen Mannschaftsleistung waren die Eppelheimerinnen von Anfang an mit an der Spitze.

Alle sind an Bord

„Gerade unser schnelles Kombinationsspiel und unsere Stärke, auch enge Spiele zu kontrollieren, haben uns bislang sehr geholfen“, sagt Trainer Marc Böhmann. „Der Rückrundenauftakt gegen Rheinau wird sicher eine ganz schwere Kiste, weil die Mannheimerinnen robust spielen und vorne brandgefährlich sind“, ist sich der Trainer sicher.