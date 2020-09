Wird Handball-Saisonstart doch noch verschoben?

Eigentlich sollte die Saison 2020/21 in den Spielklassen des Badischen Handball-Verbandes (BHV) an diesem Wochenende beginnen. Eigentlich. Denn im Lauf des Dienstagnachmittags sickerte durch, dass es vielleicht doch nicht so kommen könnte. So hat der BHV seine Vereine fairerweise gefragt, ob sie jetzt beginnen möchten oder erst im Januar, um ein Meinungsbild zu bekommen. Allerdings geht das Präsidium wohl davon aus, dass alles wie geplant stattfindet.

Es hatten mehrere Vereine ihre Bedenken geäußert, der Brief von 16 Clubs aus dem Karlsruher Raum hat den Präsidenten am Montagabend erreicht. Zuvor hatte auch die TSG Eintracht Plankstadt eine Stellungnahme an den BHV-Vorstand geschickt. „Wir finden es unverantwortlich in einer Phase der immer noch akuten Pandemie mit täglich steigenden Infektionszahlen am geplanten Rundenstart festzuhalten. Keiner kann sagen, ob der Anstieg der Zahlen in naher Zukunft nicht wieder an die Zahlen des Frühjahrs 2020 herankommt oder gar Lockdown-ähnliche Zustände uns bevorstehen“, heißt es da zu Beginn.

„Was passiert mit der angefangenen Runde, wenn die Regierung aus Gesundheitsschutz den Spielbetrieb erneut einstellen muss? Würde ein solcher Rückschlag nicht einen noch größeren Schaden anrichten als ein verzögerten Rundenbeginn?“, fragten sich die Plankstadter. Andere Verbände hätten bereits eingelenkt und den Start der Saison 2020/21 verschoben.

Ebenso was wäre, wenn ein Spieler positiv auf Corona getestet wird und die anderen Akteure in Quarantäne müssten? Auch der Aufwand für die Vereine, die geforderten Maßnahmen umzusetzen, sei sehr hoch. „Deshalb finden wir es unverantwortlich, dass nun alle Mannschaften gezwungen sind, am Spielbetrieb teilzunehmen“, heißt es weiter. „Wäre es zumindest in der aktuellen Lage nicht sinnvoller, dem Beispiel anderer Verbände zu folgen und den Rundenstart erst einmal zu verschieben?“, schreiben die Plankstadter Verantwortlichen.

Nur drei Verlegungen beantragt

BHV-Präsident Peter Knapp (Oftersheim) war am Dienstag für eine persönliche Stellungnahme nicht zu erreichen. Aber in einem Brief an die Vereine hat er klargestellt: „Wir hatten fast 500 angemeldete Freundschaftsspiele, und unser Angebot, Anfangsspiele kostenlos zu verlegen, wurde für nur drei Spiele genutzt.“ Neben den beiden Briefen der Vereine hätten ihn aber auch Stellungnahmen erreicht mit guten Argumenten, die dafür sprechen, jetzt mit dem Spielbetrieb zu beginnen. Nicht zu starten, bedeute etwa mehr Verluste - von Spielern, Jugendlichen, Eltern, Ehrenamtlichen - als das Corona-Risiko.

Die Fußball-Bundesliga beschäftigen sich mit vollen Stadien und die Handballer im Verband sollen weiter pausieren? Eine Sorge ist eben auch, dass sich viele Spieler andere Beschäftigungen suchen würden - gerade im Jugendbereich.

Außerdem wäre es ein Schlag ins Gesicht der Vereine, die sich rechtzeitig und mit viel Mühe gut vorbereitet haben, sowie der der Spiel- und Schiedsrichterplaner. Außerdem, so führt ein Insider an, seien doch Hunderte von Vorbereitungsspielen ohne Probleme ausgetragen worden. Aber Peter Knapp hat den Vereinen nun Zeit bis Donnerstag um 24 Uhr gegeben, sich zu entscheiden. Die Alternative lautet: „Wir beginnen an diesem Wochenende oder wir beginnen erst im Januar 2021.“

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.09.2020