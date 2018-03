Anzeige

Das Hinspiel gegen Union Berlin ging als bester Saisonstart des SV Sandhausen in dessen Fußball-Zweitliga-Geschichte ein. 1:0 lautete das Ergebnis damals am vierten Spieltag, Linksverteidiger Leart Paqarada erzielte den Treffer. Das ist vor dem Rückspiel am morgigen Samstag (13 Uhr in Berlin) am Hardtwald genauso wenig Grund für Euphorie wie die Tatsache, dass der SV Sandhausen im Dampflokrennen um Platz drei mit einem Sieg in der Hauptstadt auf Holstein Kiel aufschließen könnte.

Obwohl Union Berlin nach dem zurückliegenden 0:1 gegen Braunschweig und Rang zehn derzeit nichts zu lachen hat, verkneift sich auch SVS-Cheftrainer Kenan Kocak in gewohnter Manier jeglichen Optimismus bei der Pressekonferenz am Donnerstag: „Alle, die uns gegen Union Berlin die Favoritenrolle zuschieben, haben keine Ahnung“, findet Kocak klare Worte und nennt die „Eisernen“ ein Spitzenteam mit einem Niveau wie Tabellenführer 1. FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf (2.) oder auch den FC Ingolstadt (7.). „Wir wissen, was auf uns zukommt. In den Vereinsreihen von Union gibt es eine brutale Unruhe, das wollen wir für uns ausnutzen und unser Spiel auf den Platz bringen“, gibt Kocak die Marschroute vor, die dann bestenfalls in einem Sieg mündet.

Dabei – und das betont der Fußballlehrer immer wieder – schaue sein Team nur von Spiel zu Spiel, die Akteure konzentrieren sich lediglich auf die anstehende Begegnung, um dort das Maximum herauszuholen. „Ich bin kein Hellseher. Das Hier und Jetzt zählt“, reagiert er fast schon etwas entnervt auf die Frage, ob die Aufstiegsplätze fest in den Blick gerückt sind.