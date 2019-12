Das letzte Saisonviertel der Ringen-Bundesliga hatte die RKG Reilingen/Hockenheim am vergangenen Wochenende mit ihrem ersten Sieg begonnen. Doch am zehnten Kampftag gelang es den Athleten von Wolfgang Laier im Traditionsduell beim KSV Witten nicht, an die guten Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen. Ohne ihre türkischen Siegringer verlor die Ringkampfgemeinschaft neun der zehn

...