WM-Titel noch nicht gefeiert

Freude über viele Fans

Mit ihrem starken Spiel sicherte sich die Schwetzingerin zugleich im Team mit der 15-jährigen Stefanie Mayer (Münchner GC, Platz sieben im Einzel) und insgesamt 637 Schlägen Gold vor Australien (663 Schläge) und den USA (672). Beide Mädchen haben damit als jüngste WM-Team-Weltmeister Geschichte geschrieben.

Gefreut hat sich nicht nur Amelie über die Unterstützung der deutschen Fans. „Sie waren unermüdlich im Einsatz und haben uns immer angefeuert“, schildert sie die Atmos-phäre vor Ort, von der auch ihre Kaderkollegen begeistert waren. Die Schwetzingerin, die bereits vor zwei Jahren als jüngste Teilnehmerin einer WM überhaupt in Dänemark antrat und dort Platz fünf erspielte, traf viele der dortigen Mitspieler wieder. Konkurrenten wäre an dieser Stelle das falsche Wort, so wie das Nachwuchstalent die Begegnungen beschreibt: „Es war, als ob wir uns schon lange kennen, so warmherzig sind wir uns begegnet. Was auch toll war, war das Wiedersehen mit Diksha Dagar und ihrer Familie, die wir so sehr in unser Herz geschlossen haben. Sie will nun vier Jahre in die USA aufs College, um im Anschluss Golf-Profi zu werden“, wünschen Amelie und ihre Eltern der Inderin alles Gute.

Übrigens: Amelie hat mit ihrer Mutter in Schwetzingen einen Volkshochschulkurs in Gebärdensprache absolviert. Und die hat der Teenager, der seit Geburt an Taubheit grenzend hörgeschädigt ist und via Cochlea Implantaten hört, prima anwenden können. Die Dankesrede bei der Pokalübergabe gebärdete sie.

Info: Die Dankesrede von Amelie gibt’s als Video unter www.schwetzinger-zeitung.de

