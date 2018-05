Anzeige

„Wir lieben einfach die Herausforderung“ so die prädestinierten Trail-Läuferinnen der ASG Triathlon, Claudia Biewald und Ute Arnold, zum Keufelkopf-Ultratrail, der die beiden Hockenheimerinnen in vielerlei Hinsicht an Grenzen und auch darüber hinaus führen sollte.

In Reichweiler (Landkreis Kusel) in Rheinland-Pfalz schlug im Jahre 2009 die Geburtsstunde des Keufelkopf Ultratrails mit einer Länge von 86 Kilometern und 3600 Höhenmetern. Der Marathon-Trail hat immerhin noch 45 Kilometer und 1900 Höhenmeter durch das Pfälzer Bergland. „Die erste Herausforderung war die Abfahrtszeit in Hockenheim: 3.45 Uhr fuhren wir los, denn um 6 Uhr war der Start angesetzt“, so Claudia Biewald. Nach dem Einspielen von theatralischer Musik erfolgte der Startschuss und die Teilnehmer machten sich mit der Pflichtausstattung in Rucksäcken auf die Laufstrecke. Zur Pflichtausstattung gehören Trinkflasche, -becher, Mobiltelefon, Eigenverpflegung, Personalausweis und Mülltüte – ohne diese Utensilien dürfen die Teilnehmer nicht auf die Strecke, denn an den Verpflegungspunkten wird nur Wasser gereicht.

Selbst die Marathonstrecke ist härter als der Jungfrau-Marathon in der Schweiz, da die bergauf gelaufene Strecke auch wieder abwärts gelaufen werden muss. Lediglich zwei Prozent Asphaltanteil, der Rest findet größtenteils auf schmalen, kaum zwei Fuß breiten Pfaden auf Naturböden und Schieferschotter statt.