Wochenlang ungeschlagen

In Zeiten von Corona bleiben die aktuellen Spieltagsanalysen aus der Welt des Lokalsports auch Anfang Mai aus. Stattdessen ruft die Rubrik „Blick ins Archiv“ Erinnerungen aus den Vorjahren noch einmal ins Gedächtnis. Im Vergleich zu den Vortagen gibt es jedoch eine Änderung: Der 2. Mai 2010 fiel auf einen Samstag, deswegen gibt es als zweites Datum auf dem Zeitstrahl die Schlagzeilen vom 2. Mai 2011.

2. Mai 2015: Die Rhein-Neckar Löwen müssen in der Endphase der Saison auf ihren Spielmacher Andy Schmid verzichten. Bessere Nachrichten gibt es von den Schautänzerinnen des TSV GymTa Session zu vermelden: Gleich fünf Mal holen die Altlußheimerinnen goldenes Edelmetall bei den deutschen Meisterschaften. Dabei bewies besonders die Formation „Dancing Elements“ Nerven aus Stahl, denn bei ihrer Darbietung fiel zeitweise die Musik aus. Davon unbeeindruckt krönte sich die Truppe zum dritten Mal nacheinander zum deutschen Meister.

Den Titel „Kreisliga-Meister“ peilen die Kicker der Spvgg 06 Ketsch an, doch noch stehen ein paar Spieltage aus. Die Rückkehr in die Landesliga scheint aber so gut wie sicher. Einen gelungenen Einstand in die Badenliga feiern die Judoka aus Hockenheim und Schwetzingen.

2. Mai 2011: Damals schien die DTM-Welt noch in Ordnung, obwohl mit Mercedes und Audi nur zwei Hersteller durch das Hockenheimer Motodrom sausten. Die Zeiten haben sich aber geändert: Mercedes ist schon lange Geschichte und Audi wird nach der Saison – insofern diese überhaupt stattfinden sollte – die Segel streichen. Dann wäre nur noch BMW dabei. Der Fortbestand der Rennserie steht auf der Kippe. Vor neun Jahren gewann übrigens Bruno Spengler in einem Mercedes.

Zu Hause ist es doch am schönsten. Das unterstreicht der SV 98 Schwetzingen Woche für Woche aufs Neue, denn im Stadion an der Ketscher Landstraße sind die Spargelstädter im Kalenderjahr 2011 noch ungeschlagen. Geschlagen wurden dafür die Nachwuchshandballerinnen der TSG Ketsch. Im Hinspiel um die süddeutsche Meisterschaft kassiert das Team um die heutige Nationalspielerin Julia Behnke eine herbe 29:37-Pleite. mjw

