Wolf: Alles ist möglich

Die besinnliche Zeit wird beim Fußball-Landesligisten TSG Eintracht Plankstadt gerade einmal zwei Tage anhalten. Schon am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es für die Mannschaft von Trainer Moses Kopotz beim 1603-Cup in Bammental, gleichzeitig Qualifikationsturnier für einen Startplatz beim Sparkassen-Cup in Ketsch, schon aufs Hallenparkett.

Der Coach der TSG hält sich aber bewusst im zweiten Glied und hat seiner Mannschaft in der Hallenserie die Eigenverantwortung übertragen. „Wir wollen mit Spaß an die Sache und verletzungsfrei aus dem Turnier gehen“, sagt TSG-Kapitän Simon Wolf. „Die Gruppenphase zu überstehen, wäre natürlich optimal.“ Und das erscheint bei drei Mannschaften, die die Vorrunde überstehen, durchaus möglich, denn die Gegner stammen – mit Ausnahme des Landesligisten FV Mosbach – aus tieferen Ligen. Die SG Horrenberg und die SpVgg Neckargemünd sind in der Kreisliga Heidelberg beheimatet, der TSV Gauangelloch gar in der Kreisklasse A Heidelberg. Dennoch warnt Wolf: „Alle Gegner sind in der Halle schwer einzuschätzen. Daher ist alles möglich.“ Mit Ausnahme der angeschlagenen Spieler wird die TSG Eintracht Plankstadt allerdings mit dem bestmöglichen Team antreten, Neuzugänge sind keine dabei. Auftakt für die TSG Eintracht ist am 26. Dezember um 15:30 Uhr gegen den TSV Gauangelloch, am 28. Dezember geht es mit Zwischen- und Endrunde weiter. wy

Die Gruppen-Spiele der TSG Eintracht in Bammental am 26. Dezember: 15:30 Uhr TSV Gauangelloch, 17.15 Uhr SG Horrenberg, 18.45 Uhr SpVgg Neckargemünd, 19.45 Uhr, FV Mosbach

