„Wolfsrudel“ macht die erste Beute

Die Erleichterung und Freude war allen Beteiligten bei den Plankstadter Badenliga-Handballern deutlich anzusehen, als am Samstag die Schlusssirene in der heimischen Mehrzweckhalle ertönte. Mit einer eindrucksvollen und vor allem geschlossenen Mannschaftsleistung schlug die TSG Eintracht den TV Knielingen mit 24:16 (12:7) und so kassierte das „Wolfsrudel“ um Kapitän Schöffel die ersten beiden Punkte der Saison ein.

Bis zur 8. Minute konnten die Gäste des TV Knielingen die Partie ausgeglichen gestalten, doch durch leichte Fehler des Gegners, gepaart mit einer hellwachen und aggressiven Abwehrarbeit, zog das Team von Trainer Niels Eichhorn bis zur Halbzeit auf 12:7 davon. Aktive Ballgewinne, die konsequent ausgenutzt wurden, und ein glänzend aufgelegter Raul Lazaro Garcia im Tor waren Gründe für den Fünf-Tore-Vorsprung.

Tempo weiter hochgehalten

Und auch in der zweiten Hälfte hielt die TSG Eintracht das Tempo hoch und machte den Gästen das Tore-werfen sehr schwer. Somit wuchs der Vorsprung auf zwischenzeitlich elf Tore (24:13/54.). Am Ende betrieb der TV Knielingen noch ein wenig Ergebniskosmetik, aber der erste Sieg für die „Plänkschter Jungs“ war längst unter Dach und Fach. Es scheint, als wäre der Knoten geplatzt und die Handballer der TSG Eintracht Plankstadt in der Saison 2020/2021 angekommen. Dennoch muss das Team jetzt weiter hart arbeiten, um schnell Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.

TSG Eintracht: Lázaro Garcia, Roche; R. Verclas, Maier (5), Schneider, Seganfreddo (4), Munz (2), Schöffel (4), Großhans (4) Verclas (1), Stadler, Denne (2/2), Dorschner (1), J. Bastel (1). zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.10.2020