Wollschläger glänzend

Beim Hallenmeeting in der Mannheimer OSP-Halle hat der für die DJK Hockenheim startende Neulußheimer Finn Wollschläger (M15) mit einem fulminanten 800-Meter-Lauf das erste Ausrufezeichen der Saison gesetzt. Energiegeladen setzte er sich von Beginn an die Spitze der Altersklassen U20 und U18 und siegte in 2:04,58 Minuten.

Dabei ließ der D-Kader-Athlet seinen ein bis zwei Jahren älteren Verfolgern Christopher Yarochenko (USC Mainz) in 2:09,64 Minuten, Max Simonis (SG Astoria Walldorf) in 2:11,02 Minuten und Anas Belfqih (USC Mainz) in 2:11,47 Minuten nicht den Hauch einer Chance und verbesserte seine bisherige Bestzeit um vier Sekunden. „Das war krass. Ich habe alles gegeben. Mit dieser Zeit bin ich super zufrieden“, freute sich der 14-Jährige genauso wie sein Trainerteam. „Das konsequente Wintertraining trägt Früchte. Wir sind auf einem sehr guten Weg“, war Chefcoach Bernhard Schäfer von seinem Schützling begeistert.

Auch Nathalie Ryll (U18) sprintete über die 60 Meter in 8,47 Sekunden ins B-Finale und qualifizierte sich für die Landesmeisterschaften in Sindelfingen. In neuer persönlicher Bestzeit (28,41 Sekunden) über die ungewohnte 200-Meter-Distanz bestätigte die 15-Jährige ebenfalls ihre ansteigende Form. „Die letzten 30 Meter waren bei der dünnen Luft in der Halle schon sehr hart“, haderte die Reilingerin. cry

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.01.2019