Wollschläger und Auer gut

Bei den badischen Hallenmeisterschaften der U 20, U 18 und U 16 in Mannheim sorgte der 15-jährige Finn Wollschläger von DJK Hockenheim für einen der Höhepunkte dieser Leichtathletik-Titelkämpfe und siegte nach einem beherzten 800-Meter-Rennen in 2:06,92 Minuten. Ebenfalls badischer Meister wurde sein Hockenheimer Vereinskamerad Tim Auer (U 20) über die gleiche Strecke in 2:05,97 Minuten. Einen starken Eindruck hinterließ Luca Wagner von der LG Kurpfalz bei seinem 400-Meter-Sieg in 51,91 Sekunden.

Ergebnisse U 20: 400 Meter: 1. Luca Wagner (LG Kurpfalz) 51,91 Sekunden, 800 Meter: 1. Tim Auer (DJK Hockenheim) 2:05,97 Minuten, Weitsprung: 2. Lukas Braun (LG) 6,05 Meter, 400 Meter: 2. Clara Wollschläger (LG) 59,41 Sekunden.

U 16: 800 Meter: 1. Finn Wollschläger (DJK) 2:06,92 Minuten, Fünfer-Sprung: 2. Nico Kief (DJK) 17,19 Meter; 300 Meter: 3. Sophie Knapp (LG) 44,24 Sekunden, Fünfer-Sprung: 3. Marlene Bormann (DJK Hockenheim) 16,33 Meter. hz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.02.2019