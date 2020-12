Workouts zum Mitmachen - auf kleinstem Raum

Bereits im Frühjahr war die Fitnessbranche von der Schließung betroffen und nun ein weiteres Mal seit Beginn November. Es erfordert Ideenreichtum wenn man sich trotz geschlossener Studios und Sportstätten fit halten möchte. Im Frühjahr war der Vorteil, dass der Sommer sehr früh begonnen hat und das warme Wetter einen nach draußen gezogen hat. In der dunkleren Jahreszeit fällt es uns oft schwerer, uns zu motivieren und uns Zeit für die eigenen Fitness zu nehmen. Der Kühlschrank im Homeoffice ist immer in der Nähe und nun beginnt zudem die Plätzchenzeit. Deshalb versuchen wir zusammen, den inneren Schweinehund zu überwinden und uns gemeinsam fit zu halten.

Eine Möglichkeit ist, raus in die Natur zu gehen und sich selbst fit zu halten. Dabei wissen wir oft nicht wie wir trainieren können und haben selbst keinen Plan, was für unseren Körper gut ist. Sicher, Joggen und Fahrrad fahren wäre eine Option, aber wie halten wir unseren ganzen Körper fit, bauen Muskeln auf und arbeiten an unseren Schwächen.

Zu Hause zu sein bedeutet nicht, faul herumsitzen oder auf Couch rumliegen zu müssen. Auch in den eigenen vier Wänden können wir sehr gut trainieren und uns fit halten. Es gibt viele Übungen, die wir mit dem eigenen Körpergewicht auf kleinstem Raum machen können. Nach den ersten Einheiten werden wir schon merkbar spüren, wie unser Körper Muskeln aufbaut und wir auch schon mehr Ausdauer haben. Und: wir können sie ganz an unsere persönlichen Vorlieben und das Fitnesslevel anpassen.

Hierbei möchten wir euch gerne unterstützen und über die nächsten Wochen verschiedene Workouts zum Mitmachen anbieten, damit wir in den Wochen des Lockdowns fit bleiben oder auch fitter werden.

Heute beginnen wir mit einem Ganzkörper-Workout das für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet ist: Ihr benötigt für jedes Workout etwa 30 Minuten Zeit und kein zusätzliches Equipment. Macht am besten vorab ein kurzes Warm-up. Joggt dafür fünf Minuten auf der Stelle, macht Hampelmänner oder springt Seil, damit der Kreislauf so richtig in Schwung kommt und sich die Muskeln schon etwas aufwärmen können. Das Ganzkörper-Workout besteht aus sechs Übungen, mit denen der ganzen Körper trainiert wird:

Plank-/Unterarmstütz: Kommt in Bauchlage. Stützt euch auf den Unterarmen ab, die Ellenbogen befinden sich unter den Schultern. Schiebt den Körper hoch, sodass das Gewicht nur von den Zehenspitzen und den Unterarmen getragen wird. Achtet darauf, dass der Bauch fest angespannt ist und der Po weder hoch- noch runterrutscht. 3 x 20 Sekunden halten - 20 Sekunden Pause. Wichtig: Atmen nicht vergessen. Squats/Kniebeugen: Stellt euch aufrecht hin, spannt Bauch und Po fest an. Die Arme könnt ihr gestreckt nach vorn nehmen oder in der Hüfte abstützen. Kommt nun tief in die Knie, schiebt den Po dabei nach hinten, der Oberkörper wird leicht nach vorn gebeugt, bleibt aber gerade. Aufpassen, dass die Knie über den Füßen sind und das Gewicht auf den Fersen liegt. 3 x 15 Wiederholungen. Kleiner Käfer: Kommt in die Rückenlage. Beide Beine im rechten Winkel anheben, beide Arme schulterweit geöffnet nach hinten strecken. Den Oberkörper, Kopf und Arme anheben. In der Position abwechselnd und kontrolliert jeweils ein Bein beugen und strecken und mit der jeweils gegengleichen Hand das Knie berühren. 3 x 15 bis 20 Wiederholungen je Seite. Ausfallschritte: Stellt euch aufrecht hin, spannt Bauch und Po fest an. Macht mit dem rechten Bein einen großen Ausfallschritt nach vorn, beugt dabei das linke Bein. Achtet darauf, dass das rechte Knie nicht über die Fußspitze hinausragt. Kommt in die Ausgangsposition zurück und wiederholt die Übung. 3 x 15 Wiederholungen je Seite. Liegestütz: Kommt auf die Knie. Stellt die Arme etwas breiter als schulterbreit auf Höhe der Brust auf, schiebt den Oberkörper ein bisschen nach vorn. Je näher er an den Knien ist, desto leichter wird die Übung. Spannt den Bauch fest an und beugt dann die Arme tief. Drückt die Ellenbogen dabei nach außen, achtet darauf, dass der Po weder hoch- noch runterrutscht. Fortgeschrittene können die Knie bei der Liegestütze gerne vom Boden abheben. 3 x 10 Wiederholungen. Superman (Rücken): Kommt in die Bauchlage. Strecke die Arme mit nach oben zeigenden Daumen vor dir aus. Die Stirn berührt den Boden. Achte auf die Haltung deiner Schultern und spanne deine Körpermitte an. Hebe Arme, den Oberkörper und Beine gleichzeitig in die Höhe. Halte diese Position und kehre dann kontrolliert wieder in die Ausgangsposition zurück. 3 x 20 Sekunden halten. Cool Down: Nach dem Workout mache ganz langsame Bewegungen mit niedriger Intensität, damit der Kreislauf sich langsam beruhigt und der Herzschlag sich verlangsamt. Baue ein paar Dehnübungen ein, solange die Muskulatur noch warm ist. Diese helfen unseren Körper beim Entspannen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.12.2020